Ce a simțit Andreea Popescu după ce și-a văzut fostul soț cu o altă femeie: „Aș minți să spun că nu există sentimente”

Prezentă la „Sosurile Picante”, Andreea Popescu a vorbit deschis despre divorțul de Rareș Cojoc și noua relație a acestuia. Fosta dansatoare a recunoscut că a simțit un val firesc de gelozie după o căsnicie de 15 ani și trei copii, explicând că motivul principal al despărțirii a fost singurătatea în cuplu.

Trăile pe care le-a avut Andreea Popescu după ce fostul soț și-a refăcut viața Foto: Instagram

După un mariaj de 15 ani și trei copii crescuți împreună, Andreea Popescu dă cărțile pe față despre rănile lăsate în urmă de despărțire și explică de ce noul capitol amoros din viața lui Rareș Cojoc a declanșat în sufletul ei anumite trăiri și sentimente.

Momentul adevărului la „Sosurile Picante”

Prezentă pe scaunul lui Cătălin Măruță, Andreea Popescu nu a ezitat să răspundă celor mai incomode întrebări legate de recentul divorț.

Întrebată direct de moderator dacă a suferit în clipa în care a constatat că fostul soț a început un nou capitol amoros, vedeta a ținut să ofere un răspuns autentic, fără să ascundă impactul emoțional al acelei etape:

„Am avut o gelozie, pentru că am stat 15 ani împreună. Aș minți să spun că nu am simțit nimic sau că nu există sentimente pentru Rareș. Sunt 15 ani în care mi-am împărțit viața alături de un om, am trecut prin atât de multe lucruri. M-a deranjat, era cam ciudat să vezi asta... au fost niște stări, niște trăiri prin care a trebuit să trec.”

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au avut o relație de 15 ani, iar 10 au fost căsătoriți. Aceștia au divorțat în luna martie a acestui an și au împreună trei copii. Cu toate acestea, influencerița susține că problemele au apărut cu câteva luni în urmă de la separare, lucruri ce nu au mai putut fi reparate.

Motivul real al divorțului: „Nicio femeie nu iese din căsnicie de nebună, cu trei copii!”

Dincolo de momentul în care partenerul său a apărut alături de o altă femeie, fosta dansatoare a vorbit cu multă maturitate despre cauzele care au dus la ruptura definitivă a căminului lor.

Andreea a punctat că absența și neglijarea acumulată de-a lungul timpului au cântărit decisiv în hotărârea de a pune punct căsniciei:

„Niciodată o femeie nu o să iasă dintr-o căsnicie de nebună de fericită ce este, mai ales unde sunt și trei copii la mijloc, iar lucrul acesta i l-am spus și lui. Lipsa de fericire venea din lipsa timpului acordat. Am fost foarte mult timp singură, acesta este adevărul pur și simplu.”

Întrebată dacă sentimentele de dragoste s-au stins definitiv, Andreea Popescu a ținut să sublinieze că legătura dintre ei s-a transformat într-o formă diferită de atașament, dictată de rolul esențial de părinți pe care îl vor împărți mereu:

„Este o altfel de iubire. Este tatăl copiilor mei, vrea, nu vrea, trebuie să mă suporte până la moarte!”

sursa Youtube