 Andreea Popescu a spus adevărul despre Dan Alexa. Ce i-a oferit fostul fotbalist și nu a avut Rareș Cojoc
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Andreea Popescu a spus adevărul despre Dan Alexa. Ce i-a oferit fostul fotbalist și nu a avut Rareș Cojoc

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Andreea Popescu a fost cât se poate de sinceră și a spus lucrurilor pe nume. Influencerița a dezvăluit detalii ce nu se cunoșteau până la acest moment, referitoare la viața ei de după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune despre Dan Alexa.

Andreea Popescu și Dan Alexa.
Andreea Popescu și Dan Alexa. Foto: Instagram

Andreea Popescu a fost surprinsă de mai multe ori în prezența lui Dan Alexa. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat o relație de iubire. În același timp, influencerița a oferit câteva detalii și a spus ce i-a oferit fostul fotbalist și nu i-a oferit fostul soț.

Andreea Popescu, rănită de Dan Alexa

Influencerița a dat câteva detalii extrem de picante în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță”. Andreea Popescu a recunoscut faptul că s-ar mai vedea mireasă și nu spune „Nu” unei noi căsnicii. În același timp, fosta dansatoare a spus că Rareș Cojoc a iubit-o cel mai mult, însă Dan Alexa a fost persoana care i-a lăsat cea mai mare rană pe suflet.

La întrebarea „Ce a avut Dan Alexa și nu a avut Rareș”, Andreea Cojoc A afirmat faptul că fostul fotbalist i-a oferit timp și a făcut-o să se simtă femeie în adevăratul sens al cuvântului. 

„Rareș s-a afundat foarte mult în muncă, ceea ce este ok. Nu asta era problema pentru că eu am fost acolo, l-am susținut, am fost cel mai mare suporter, mi-am dorit cel mai mult să ajungă unde este astăzi, chiar și în momente în care el a vrut să cedeze. (...) Doar că atunci când era acasă nu era acasă”, a dezvăluit bruneta.

În urmă cu puțin timp, Andreea Cojoc a fost surprinsă în anumite ipostaze în prezența lui Dan Alexa. Influencerița a susținut faptul că lucrurile nu au stat deloc așa cum a relatata presa, că nu s-a ținut după fostul fotbalist și nici nu a fost în poziția unei „femei disperate”. 

A suferit influencerița după ce a aflat că Rareș Cojoc și-a refăcut viața?

Întrebată de Cătălin Măruță dacă a suferit după ce a văzut că fostul ei soț, Rareș Cojoc, și-a refăcut viața, Andreea Popescu a afirmat că nu a suferit, însă a recunoscut faptul că au încercat-o sentimente de gelozie.

„Am avut o gelozie, evident. Aș minți să spun că nu am simțit nimic sau că nu există sentimente pentru Rareș, sunt 15 ani în care mi-am împărțit viața alături de un om, avem trei copii împreună, am trecut prin atât de multe chestii. Da, am simțit, m-a deranjat, pentru că era un pic ciudat. Și faptul că lucrurile au fost asumate foarte rapid, dar au fost niște stări, niște trăiri”, a declarat Andreea Popescu.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au avut o relație de 15 ani, iar 10 au fost căsătoriți. Aceștia au divorțat în luna martie a acestui an și au împreună trei copii. Cu toate acestea, influencerița susține că problemele au apărut cu câteva luni în urmă de la separare, lucruri ce nu au mai putut fi reparate.

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