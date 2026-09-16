 26 de ani de la moartea lui Dem Rădulescu. Ce a făcut „Bibanu” pentru fiica lui, cu câteva zile înainte să moară
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26 de ani de la moartea lui Dem Rădulescu. Ce a făcut „Bibanu” pentru fiica lui, cu câteva zile înainte să moară

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Dem Rădulescu este considerat unul dintre cei mai mari actori români ai tuturor timpurilor. Câteva dintre celebrele sale roluri au fost motanul Dănilă din „Veronica”, Tache Farfuridi din „O scrisoare pierdută” și Gogu Steriade din „Brigada Diverse”. 

Dem Rădulescu.
Dem Rădulescu. Foto: bunicutavirutala.com

Pe 17 septembrie se împlinesc 26 de ani de la moartea actorului Dem Rădulescu, o personalitate ce va rămâne veșnic în istoria cinematografiei românești, după ce a jucat în peste 30 de filme, precum „Astă seară dansăm în familie“, serialul Tv „Fram“, „A doua cădere a Constantinopolului“, „Secretul lui Bachus“, „Titanic vals“, „Cucoana Chiriţa“, „Eu, tu şi… Ovidiu“, „Neamul Şoimăreştilor“ „Primavara bobocilor“, „Un surâs în plină vară“.

26 de ani fără Dem Rădulescu

Dem Rădulescu, pe numele său real Dumitru Rădulescu, s-a născut pe 21 septembrie 1931 la Râmnicu Vâlcea, într-o familie de negustori. În liceu a fost poreclit „Bibanul”, pentru că tatăl său vindea pește. Acesta și-a început cariera la doar 17 ani, la un bal organizat de fanfara gării. 

În 1954 a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, iar debutul pe scenă l-a avut în același an, la Teatrul Național din București. În 1956, a câştigat premiul I pentru interpretarea rolului „banditului“ Rijikov din piesa „Steaguri pe turnuri“, la un concurs pentru tineri actori. A fost remarcat de Sică Alexandrescu, acesta reprezentând începutul carierei sale.

Din nefericire, în ziua de 17 decembrie 2000, Dem Rădulescu s-a stins din viață în urma unui infarct. Nenorocirea a avut loc chiar înainte cu patru zile de a împlini 69 de ani. A fost căsătorit cu Paula Rădulescu, de care a divorţat, după care s-a căsătorit cu actrița Adriana Șchiopu, având împreună o fiică, Irina. 

Cu ce se ocupă Irina, fiica regretatului actor

Așchia nu sare departe de trunchi, astfel că Irina, fiica lui Dem Rădulescu, este tot actriță. Aceasta a finalizat studiile la UNATC „I. L. Caragiale” și poate fi văzută pe scena Teatrului Mic din București. Irina are în prezent 38 de ani, însă a jucat prima oară la vârsta de doar 6 ani.

Pe vremea când era încă studentă la actorie, regizoarea Cătălina Buzoianu a ales-o să joace în spectacolul „Furtuna”, în acest fel ajungând la Teatrul Mic. Irina a realizat mai târziu cât de iubiți au fost părinții săi de către români.

„Mi-am perceput părinţii în primul rând ca fiind ai mei, mai apoi mi-am dat seama că ei, prin prisma profesiei, sunt şi ai publicului. Iar ei, ca părinţi, mi-au oferit o atmosferă plină de iubire şi armonie, prielnică dezvoltării unei personalităţi proprii. Ăsta a fost avantajul suprem şi el este legat în primul rând de calitatea lor umană, pe care, desigur, au ştiut s-o pună şi în slujba artei! Dar sensul acesta este de la om la artist, nu invers. (…)

Tot ce este legat de tata este numai bucurie izvorâtă din iubire, nimic altceva! Tata era însăşi bucuria. Numai când se uita la mama sau la mine, răsărea soarele în ochii lui şi din ochi, şi în jurul lui şi asupra noastră! Este un sentiment atât de înălţător, încât niciun altul nu poate trăi pe lângă”, a spus Irina 

Ce i-a spus fiicei sale cu câteva zile înainte să moară

Irina avea doar 13 ani atunci când și-a pierdut tatăl. După moartea lui Dem Rădulescu, Irina a dezvăluit ce i s-a spus în ultima conversație cu el. Actrița a dezvăluit că a fost încurajată de tatăl ei în cariera sa și tot el i-a spus că și mama ei o va sprijini.

A fost ceva absolut surprinzător. Eu apucasem să-i spun mamei că mi-ar plăcea să fiu artistă, dar a fost doar ceva aruncat în vânt. Cred că ea a apucat să-i spună tatei – deşi putea să nu-i spună, că n-a fost o discuţie serioasă între noi. El a simţit nevoia să vorbească cu mine şi să-mi spună că e foarte frumos dacă vreau asta.

Apoi mi-a zis: «Întotdeauna să cauţi simplitatea şi adevărul. Mama o să te ajute». Eu mă întrebam de ce-mi zice el aşa ceva şi mi s-a părut ciudat, adică mă gândeam: «El nu o să mă ajute?». Dar se pare că omul simte. Am mai auzit poveşti de genul ăsta: că omul când se apropie de final, undeva, el simte. Tata mi-a zis asta şi, la câteva zile, s-a întâmplat.

Eu cred că noi ştim foarte puţine despre ce e viaţa şi când se întâmplă lucruri de genul ăsta, îţi pui problema că sunt mult mai multe decât ce ştim noi", a povestit actrița Irina Rădulescu, fiica marelui Dem Rădulescu, pentru Adevărul.ro.

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