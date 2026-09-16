 Adevărul despre relația dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi. Cei doi nu ar mai fi format un cuplu de mai bine de un an și jumătate
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Adevărul despre relația dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi. Cei doi nu ar mai fi format un cuplu de mai bine de un an și jumătate

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Lumea mondenă este încă în stare de șoc în urma morții Mădălinei Apostol. Pe zi ce trece apar tot mai multe informații din viața fostei vedete. De data aceasta, apropiații acesteia au dezvăluit adevărul despre relația ei cu Nick Rădoi. Ce s-a întâmplat cu câteva luni înainte să moară.

Mădălina Apostol și Nick Rădoi.
Mădălina Apostol și Nick Rădoi. Foto: Facebook

Mălina Apostol și Nick Rădoi nu ar mai fi format un cuplu de mai bine de un an și jumătate. Deși se știa deja că relația celor doi a fost una marcată de despărțiri și împăcări, ei au lăsat impresia că apele s-au liniștit între timp, însă lucrurile nu erau deloc așa.

Adevărul despre relația dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi

În spatele fotografiilor perfecte de familie s-ar fi aflat, de fapt, o separare. Nick Rădoi a declarat că el a fost cel care a adus-o pe Mădălina în România pentru a urma un tratament psihiatric de specialitate, însă se pare că relația dintre cei doi nu era tocmai roz.

Apropiații celor doi au dezvăluit faptul că nu mai formau un cuplu de cel puțin un an și jumătate, chiar doi. Aceștia ar fi menționat că Mădălina și Nick Rădoi au rămas prieteni și ar fi păstrat legătura, contrar celor afișate de afacerist, scrie spynews.ro.

În același timp, rămân multe semne de întrebare, deoarece tatăl fetiței Mădălinei Apostol, în vârstă de 10 ani, a declarat că el a fost cel care a convins-o pe Mădălina să se întoarcă în țară pentru a-și pune la punct problemele medicale

Fosta vedetă a rămas fără palatul din America

În același timp, au apărut noi detalii și cu privire la ce s-a întâmplat de-a lungul lunilor de dinainte de tragedie, când vine vorba de celebrul palat din California deținut de Nick Rădoi. În vila din La Habra Heights afaceristul locuia împreună cu Mădălina Apostol, însă se pare că a fost vândută pe data de 8 mai 2026, conform cancan.ro.

Imobilul avea aproximativ 1.000 de metri pătrați, era dotat cu cinci dormitoare, o piscină, o cascadă și un bar în apă. Inițial, a fost scoasă la vânzare cu 4,58 de milioane de dolari, dar tranzacția apare ca s-a finalizat la suma de 2,5 milioane de dolari.

Mădălina Apostol a dat casa din România pentru o viață în SUA

Ramona Lăzuran, vecina Mădălinei Apostol de pe vremea când fosta vedetă locuia în România, susține că iubita lui Nick Rădoi și-ar fi vândut imobilul din țară pentru a începe o viață nouă alături de afacerist în America.

De asemenea, Mădălina Apostol obișnuia să mai stea și în Mexic, acolo unde Nick Rădoi susține că ar fi avut propria casă. La venirea în România, fosta vedetă s-a cazat în apartamentul unei prietene, acolo unde a și fost găsită moartă.

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