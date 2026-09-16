 Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia
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Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia

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Mădălina Apostol, partenera lui Nick Rădoi, a murit la vârsta de 41 de ani, iar vestea a provocat multă durere în rândul celor care au cunoscut-o. Femeia s-a stins în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 2.00. Decesul a fost confirmat de omul de afaceri, care i-a fost partener timp de mai mulți ani.

Mădălina Apostol
Mădălina Apostol Foto: Instagram

Potrivit declarațiilor oferite de Nick Rădoi, Mădălina se confrunta cu probleme de sănătate și suferea de depresie. Omul de afaceri a afirmat că, într-un moment dificil, aceasta și-ar fi pus capăt zilelor.

În România, Mădălina locuia la o familie care îi fusese și vecină. Oamenii care au găzduit-o au povestit despre ziua în care s-a produs tragedia și despre ultimele discuții pe care le-au purtat cu ea.

Din mărturia acestora reiese că, înainte de tragedie, nimic nu le-ar fi indicat ceea ce urma să se întâmple. Familia a precizat că Mădălina nu a lăsat niciun bilet și niciun mesaj de adio.

Ultima discuție purtată cu Mădălina

Familia la care locuia Mădălina Apostol a relatat cum au decurs ultimele ore în care au văzut-o în viață. Potrivit celor povestite, femeia s-a retras pentru a face un duș, iar soția bărbatului a mers să vadă ce face după ce a auzit centrala funcționând timp îndelungat.

Mădălina i-ar fi răspuns că se relaxează. Discuția a fost una obișnuită, fără ca femeia de 41 de ani să lase impresia că ar urma să se întâmple ceva grav.

Nu a lăsat nimic. Adică a plecat sus să facă duș. Soția s-a dus la ea, că a auzit centrala, că merge de o oră. Și zice: «Mădălina, dar ce faci?». Zice: «Stau și mă relaxez, Kina», cum îi spunea soției. «Ce bine atunci»”, a spus familia la care locuia Mădălina Apostol pentru cancan.ro.

După această discuție, femeia s-a întors la treburile sale. Nu avea, potrivit mărturiei, motive să creadă că Mădălina se afla într-o situație deosebită.

A trecut mai mult de jumătate de oră până când soția bărbatului s-a dus din nou să vadă ce se întâmplă, deoarece centrala continua să funcționeze. De această dată, însă, nu a mai primit niciun răspuns.

Femeia la care locuia a găsit-o în cadă

Cea care a descoperit-o pe Mădălina Apostol a fost femeia la care aceasta locuia. Familia a explicat că, la prima verificare, Mădălina îi răspunsese normal și îi spusese că se relaxează în cadă. Tocmai de aceea, femeia nu a considerat că ar fi existat vreun motiv să intre peste ea.

„Așa a plecat soția iar să facă treabă prin curte. A făcut treabă și, pe urmă, după peste o jumătate de oră, s-a dus iar la ea: «Băi, dar chiar merge centrala întruna. Ce faci?». Când s-a dus, nu a mai răspuns. Soția a fost la ea și era în cadă. Și vă dați seama că nu a intrat peste ea în cadă. A bătut la ușă și zice: «Ce faci?». Zice: «Mă relaxez puțin și eu în cadă». Bine, poți să intri peste om în cadă? Nu ai cum să intri”, a mai povestit familia la care locuia Mădălina Apostol.

Mărturia familiei scoate în evidență faptul că, în discuția avută înainte de tragedie, Mădălina nu ar fi transmis că se confrunta cu o situație care să le ridice semne de întrebare celor din jur.

Ulterior, femeia a fost găsită fără suflare în cadă. Familia a povestit că nu a existat un bilet de adio sau un mesaj prin care Mădălina să fi anunțat ceea ce avea să facă.

Moartea femeii, la doar 41 de ani, a venit după ce, potrivit declarațiilor lui Nick Rădoi, aceasta trecea printr-o perioadă dificilă și suferea de depresie. Omul de afaceri a vorbit despre tragedie și despre problemele cu care se confrunta partenera sa.

În urma tragediei, cei care trec prin perioade dificile, anxietate, depresie sau gânduri apăsătoare sunt îndemnați să ceară sprijin de specialitate. În România sunt disponibile linii de ajutor gratuite și confidențiale, printre care depreHUB, la 0800 0800 20, Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la 0800 801 200, și Telefonul Speranței, la 116 123. Pentru copii, adolescenți și părinți există Telefonul Copilului, la 116 111. În situații de pericol iminent sau criză acută de siguranță, poate fi apelat numărul de urgență 112.

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