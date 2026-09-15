 Visul pe care Mădălina Apostol nu a mai apucat să-l vadă îndeplinit. Dezvăluirile făcute de fiul ei, Tony
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Visul pe care Mădălina Apostol nu a mai apucat să-l vadă îndeplinit. Dezvăluirile făcute de fiul ei, Tony

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Înainte ca Mădălina Apostol să fie condusă pe ultimul drum, fiul ei cel mare a făcut mărturisiri emoționante despre marele vis al mamei sale. Tony a dezvăluit ce își dorea cel mai mult regretata femeie pentru copiii săi, în timp ce Nick Rădoi a vorbit despre planurile lor din Mexic.

Dorința neîndeplinită a Mădălinei Apostol
Dorința neîndeplinită a Mădălinei Apostol Foto: facebook

Clipe sfâșietoare pentru familia și apropiații Mădălinei Apostol, care se pregătesc să o conducă pe ultimul drum. Tony,a vorbit cu lacrimi în ochi despre cel mai mare vis pe care mama sa nu a mai apucat să și-l vadă împlinit.

Visul secret pe care Mădălina Apostol îl avea pentru copiii săi

Tânărul a confirmat că femeia trecuse printr-o perioadă dificilă, fiind internată într-o clinică din țară și căutându-și ulterior liniștea la o mănăstire.

Dincolo de suferință, prioritatea absolută a Mădălinei a rămas mereu binele celor trei copii ai săi. Într-o declarație acordată pentru Știrile Antena Stars, Tony a dezvăluit că  dorința supremă a mamei sale era să aibă copiii alături și să locuiască împreună.

Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu și pe surioara mea mai mică. Pentru copii, mama a făcut tot. Cât despre fratele meu și ceilalți apropiați ai ei, toți suntem îndurerați și încercăm să fim aproape unul de celălalt. Cred că și-ar fi dorit să fim uniți ca frați, asta a fost cea mai mare dorință a ei: să fim uniți ca frați, să ne înțelegem și să trăim împreună”.

Planurile din Mexic spulberate de tragedie: dezvăluirile lui Nick Rădoi

Omul de afaceri Nick Rădoi a scos la iveală detalii despre viața pe care Mădălina o construise peste hotare. Conform acestuia, regretata femeie iubea enorm Mexicul, unde deținea propria locuință și unde plănuia să își aducă întreaga familie odată ce depășea problemele din România:

Revenirea ei aici a fost doar pentru problema care a existat și sunt convins că s-ar fi întors în Mexic. Sunt convins că și copiii. Ea are proprietate acolo, totul acolo. Are casa ei acolo și dacă nu era problema asta, sunt convins că ar fi venit și copiii să stea și ei acolo pentru că lor le place”, a explicat Nick Rădoi în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars.

Ceremonia de înmormântare a Mădălinei Apostol va avea loc joi, familia dorind să păstreze momentul în deplină discreție și unitate, exact așa cum și-a dorit mama lor până în ultima clipă.

Mădălina Apostol ar mai fi încercat să-și ia viața în trecut

Potrivit unor informații apărute în presă, Mădălina Apostol ar mai fi trecut printr-un episod similar cu aproximativ două luni înainte de moarte. Atunci, ea ar fi ajuns de urgență la spital după ce ar fi ingerat o cantitate mare de medicamente și ar fi rămas internată timp de patru zile, potrivit unei persoane apropiate.

Apropiaților le-ar fi spus ulterior că a luat pastilele din greșeală și că nu își mai amintea ce se întâmplase. 

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