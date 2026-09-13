A murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi, devastat de durere

Nick Rădoi trece prin momente cumplite, după ce partenera sa de viață, Mădălina Apostol, a murit. Vestea a venit ca un adevărat șoc pentru familie, prieteni și cei apropiați, care nu s-ar fi așteptat la o asemenea tragedie.

Nick Rădoi și Mădălina. Foto: Facebook

Mădălina Apostol s-a stins din viață în această dimineață, 13 septembrie 2026, în jurul orei 02:00. Vestea a provocat o profundă durere în rândul familiei și al celor apropiați. Nick Rădoi, partenerul de viață al Mădălinei, a confirmat pentru Click informația privind decesul acesteia.

Nick Rădoi și Mădălina Apostol și-au ținut relația departe de ochii curioșilor

Cei doi au format un cuplu timp de mai mulți ani, însă au ales să își păstreze relația departe de expunerea publică. Deși numele lor a apărut ocazional în presa mondenă, Mădălina Apostol și Nick Rădoi au preferat discreția și au evitat să ofere detalii despre viața lor personală.

Nick Rădoi și-a făcut testamentul după ce a fost diagnosticat cu cancer

Nick Rădoi se luptă cu o boală cruntă. În vara anului 2023, acesta a fost diagnosticat cu cancer de colon.

„Testamentul meu e făcut, e privat, făcut așa cum trebuie să fie! Sunt foarte fericit să am casa plină de nepoţi. Îi iubesc ca pe ochii din cap şi, bineînţeles că tot ce am eu nu se pune problema să las altcuiva, decât lor”, a dezvăluit Nick Rădoi în urmă cu ceva timp pentru Click.

„Mădălina și-a schimbat viața. Nu mai este Mădălina pe care o știați voi”

În urmă cu ceva timp, Nick Rădoi vorbea despre schimbările din viața Mădălinei și despre alegerea celor doi de a duce o viață mai discretă. Afaceristul mărturisea că partenera sa trecuse printr-o transformare importantă și că se bucura să o vadă într-o perioadă mai liniștită a vieții. Cei doi locuiau atunci în Los Angeles, în Huntington Beach, unde spuneau că au ales să se retragă din atenția publică.

„Mădălina și-a schimbat viața. Nu mai este Mădălina pe care o știați voi, s-a schimbat și datorită mie. Când un om cunoaște două vieți, nu doar pe cea de dinainte, ci ajunge să cunoască două variante, își alege partea care este mult mai bună. Mă bucur pentru ea și pentru schimbarea din viața ei. Locuim în Los Angeles acum, în Huntington Beach. A ales discreția în ultimii ani, la fel ca mine, pentru mai multă liniște, și e mult mai bine așa”, a spus Nick recent.