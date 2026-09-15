 Clipe emoționante la premiile Emmy 2026. Michael J. Fox a urcat în scaun cu rotile pe scenă, iar Nicole Kidman și Harrison Ford au izbucnit în plâns
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Clipe emoționante la premiile Emmy 2026. Michael J. Fox a urcat în scaun cu rotile pe scenă, iar Nicole Kidman și Harrison Ford au izbucnit în plâns

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Michael J. Fox a urcat pe scena galei Emmy într-un scaun cu rotile pentru a primi premiul umanitar „Bob Hope”. Mărturia deschisă a actorului despre deceniile de luptă cu boala Parkinson i-a copleșit pe colegii săi de breaslă, stârnind lacrimile unor staruri precum Harrison Ford și Nicole Kidman.

Momentul care i-a făcut să plângă pe Nicole Kidman și Harrison Ford
Momentul care i-a făcut să plângă pe Nicole Kidman și Harrison Ford Foto: Getty Images

Cea de-a 78-a ediție a premiilor Emmy a oferit unul dintre cele mai emoționante momente din istoria televiziunii. În aplauzele întregii săli ridicate în picioare, celebrul actor Michael J. Fox a urcat pe scenă într-un scaun cu rotile pentru a primi distincția umanitară „Bob Hope”, acordată de Television Academy pentru eforturile sale neobosite în cercetarea bolii Parkinson.

Reacția marilor actori la mărturisirile starului

Prezența lui Michael J. Fox, în vârstă de 65 de ani, i-a copleșit pe colegii săi de breaslă prezenți la eveniment. Printre cei vizibil mișcați s-a numărat actrița Nicole Kidman (59 de ani), care a urmărit discursul printre lacrimi.

Un impact la fel de puternic s-a văzut pe chipul legendarului Harrison Ford (84 de ani), partenerul de platou al lui Fox din serialul de comedie „Shrinking”. Vizibil îndurerat și impresionat de forța colegului său, Ford a izbucnit în lacrimi în timp ce întreaga sală îl ovaționa pe actorul devenit simbol al luptei împotriva acestei afecțiuni incurabile.

Nicole Kidman jpg
1/3
Nicole Kidman jpg Foto: Getty Images

Confesiunea cutremurătoare a lui Michael J. Fox: „A accepta Parkinsonul nu înseamnă să te resemnezi”

Pe scenă, starul din trilogia „Back to the Future” a vorbit cu sinceritate despre temerile trăite încă din 1991, când a primit diagnosticul crunt la vârsta de doar 29 de ani.

Actorul a recunoscut că frica de respingere l-a făcut la început să-și ascundă suferința: „Inițial, am ținut secret diagnosticul de Parkinson. Mă temeam că îmi va afecta munca și relația cu publicul. M-am întrebat dacă oamenii ar mai fi râs dacă ar fi știut că sunt bolnav”.

Susținerea fanilor și a breslei i-a redat însă forța de a merge mai departe:

„Am fost uimit de sprijinul vostru, m-am simțit înălțat sufletește și am realizat că nu-mi pierdusem capacitatea de a face ceea ce iubesc. Nu mi-au putut lua asta. Și asta datorită faptului că mi-ați fost alături. Vă sunt recunoscător”.

Determinarea de a găsi un leac a stat la baza implicării sale civice:

„Am înțeles că a accepta boala Parkinson nu însemna să mă resemnez în fața ei. Însemna doar că trebuie să fac tot ce îmi stă în putință pentru toți cei care trăiesc cu această afecțiune. Mi-am propus să militez pentru această cauză și să strâng fonduri. Sunt mândru de progresele pe care le-am făcut în beneficiul pacienților și al familiilor acestora. Ne apropiem tot mai mult de eradicarea definitivă a acestei boli”.

La finalul discursului, copleșit de emoții, Michael J. Fox a mulțumit echipei sale, cercetătorilor, dar și soției sale, Tracy Pollan, alături de cei patru copii, exprimându-și recunoștința pentru sacrificiile, răbdarea și dragostea necondiționată cu care i-au fost alături în toți acești ani, potrivit PROTV.

Ghid de cumpărături

banner nick radoi jpg
#Exclusiv Click!
Nick Rădoi a venit în România pentru trei zile și vrea să stea numai cu familia Mădălinei: „Nu mă simt bine. Trebuie să ajung la medic. Nici voce nu mai am” Vedete românești
madalina apostol (1) jpg
Mădălina Apostol, tentativă de suicid cu două luni înainte să moară. „Ea a zis că nu își mai aduce aminte” Vedete românești
image
Cine e liderul AUR suspectat că e omul lui Bolojan SURSE adevarul.ro
image
O campanie rusă de dezinformare vizează alegerile americane intermediare. Deepfake-uri cu vedete de la Hollywood, folosite de Rusia împotriva democraților adevarul.ro

Parteneri

image
Marius Șumudică, avertisment pentru Denis Drăguș: „Toată lumea crede că e ușor în fotbalul românesc”. Ce spune despre Korenica www.fanatik.ro
image
Interlopul Viorel Oarză a fost găsit împuşcat în cap într-o pădure din Iaşi observatornews.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe” www.antena3.ro
image
George Simion le cere protestatarilor din Piața Victoriei să manifesteze pașnic și forțelor de ordine să acționeze cu reținere: „Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! as.ro
image
Câți ani trebuie să muncești pentru a putea ieși la pensie în România. Diferența dintre stagiul minim și cel complet playtech.ro
image
Mitică Dragomir a intervenit în scandalul dintre Tolea Ciumac și Danu Spartanu: ”O bomboană de băiat, dar să nu-l calci pe bombeuri” www.fanatik.ro
image
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Apariție senzațională și atât de așteptată. Prințesa Kate și Prințul William, din nou alături de Tom Cruise pe covorul roșu okmagazine.ro
image
Mesajul lui Meghan de ziua lui Harry nu lasă loc de interpretări. Ce a avut să-i transmită mai tânărului ei soț okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
Katie Holmes foto Profimedia jpg
După divorțul de Tom Cruise, nu i-a mai ars de măritiș. S-a răzgândit Katie Holmes de când iubește din nou? Vedete internaționale
adelina pestritu si fiica ei zenayda jpg
FotoCum arată camera fiicei Adelinei Pestrițu. Cea mai mare dorință a Zenaydei a fost îndeplinită Vedete românești
george clooney amal clooney venice 090224 2 edc6ceb89e4d4be59a3e28a2bb62a055 jpg
George Clooney, gest neașteptat la Festivalul de Film de la Veneția. De ce și-a achitat singur cheltuielile Vedete internaționale
marina almasan emisiune jpg
#Exclusiv Click!
Marina Almășan a cerut ajutorul poliției pentru noua emisiune, „Poarta Pangrati”, de la TVR 2: „Îmi place să mă joc cu focul” Vedete românești
gabriela cristea si tavi clonda jpg
Gabriela Cristea, declarație de dragoste pentru Tavi Clonda de ziua lui. „Tu mă lași să visez” Vedete românești
stefan banica jr instagram jpg
Ștefan Bănică, despre tatăl său și principiile cu care a fost crescut: „Nu trebuia să-ți zică de două ori un lucru ca să înțelegi” Vedete românești
banner nick radoi jpg
#Exclusiv Click!
Nick Rădoi a venit în România pentru trei zile și vrea să stea numai cu familia Mădălinei: „Nu mă simt bine. Trebuie să ajung la medic. Nici voce nu mai am” Vedete românești
banner madaina apostol jpg
#Exclusiv Click!
Primele poze de la priveghiul Mădălinei Apostol! Va fi înmormântată într-un sicriu alb Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net