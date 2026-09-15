Clipe emoționante la premiile Emmy 2026. Michael J. Fox a urcat în scaun cu rotile pe scenă, iar Nicole Kidman și Harrison Ford au izbucnit în plâns

Michael J. Fox a urcat pe scena galei Emmy într-un scaun cu rotile pentru a primi premiul umanitar „Bob Hope”. Mărturia deschisă a actorului despre deceniile de luptă cu boala Parkinson i-a copleșit pe colegii săi de breaslă, stârnind lacrimile unor staruri precum Harrison Ford și Nicole Kidman.

Momentul care i-a făcut să plângă pe Nicole Kidman și Harrison Ford Foto: Getty Images

Cea de-a 78-a ediție a premiilor Emmy a oferit unul dintre cele mai emoționante momente din istoria televiziunii. În aplauzele întregii săli ridicate în picioare, celebrul actor Michael J. Fox a urcat pe scenă într-un scaun cu rotile pentru a primi distincția umanitară „Bob Hope”, acordată de Television Academy pentru eforturile sale neobosite în cercetarea bolii Parkinson.

Reacția marilor actori la mărturisirile starului

Prezența lui Michael J. Fox, în vârstă de 65 de ani, i-a copleșit pe colegii săi de breaslă prezenți la eveniment. Printre cei vizibil mișcați s-a numărat actrița Nicole Kidman (59 de ani), care a urmărit discursul printre lacrimi.

Un impact la fel de puternic s-a văzut pe chipul legendarului Harrison Ford (84 de ani), partenerul de platou al lui Fox din serialul de comedie „Shrinking”. Vizibil îndurerat și impresionat de forța colegului său, Ford a izbucnit în lacrimi în timp ce întreaga sală îl ovaționa pe actorul devenit simbol al luptei împotriva acestei afecțiuni incurabile.

1/3 Nicole Kidman jpg Foto: Getty Images

Confesiunea cutremurătoare a lui Michael J. Fox: „A accepta Parkinsonul nu înseamnă să te resemnezi”

Pe scenă, starul din trilogia „Back to the Future” a vorbit cu sinceritate despre temerile trăite încă din 1991, când a primit diagnosticul crunt la vârsta de doar 29 de ani.

Actorul a recunoscut că frica de respingere l-a făcut la început să-și ascundă suferința: „Inițial, am ținut secret diagnosticul de Parkinson. Mă temeam că îmi va afecta munca și relația cu publicul. M-am întrebat dacă oamenii ar mai fi râs dacă ar fi știut că sunt bolnav”.

Susținerea fanilor și a breslei i-a redat însă forța de a merge mai departe:

„Am fost uimit de sprijinul vostru, m-am simțit înălțat sufletește și am realizat că nu-mi pierdusem capacitatea de a face ceea ce iubesc. Nu mi-au putut lua asta. Și asta datorită faptului că mi-ați fost alături. Vă sunt recunoscător”.

Determinarea de a găsi un leac a stat la baza implicării sale civice:

„Am înțeles că a accepta boala Parkinson nu însemna să mă resemnez în fața ei. Însemna doar că trebuie să fac tot ce îmi stă în putință pentru toți cei care trăiesc cu această afecțiune. Mi-am propus să militez pentru această cauză și să strâng fonduri. Sunt mândru de progresele pe care le-am făcut în beneficiul pacienților și al familiilor acestora. Ne apropiem tot mai mult de eradicarea definitivă a acestei boli”.

La finalul discursului, copleșit de emoții, Michael J. Fox a mulțumit echipei sale, cercetătorilor, dar și soției sale, Tracy Pollan, alături de cei patru copii, exprimându-și recunoștința pentru sacrificiile, răbdarea și dragostea necondiționată cu care i-au fost alături în toți acești ani, potrivit PROTV.