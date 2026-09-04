În ce stare a apărut Nicole Kidman pe covorul roșu? Actrița, cu părul răvășit și clătinându-se pe tocuri

Actrița a avut o dispoziție exuberantă, iar câteva momente din timpul unui interviu au stârnit speculații pe rețelele sociale. Fără nicio confirmare că ar fi consumat alcool, fanii au reacționat mai degrabă cu amuzament și simpatie.

Nicole Kidman apariție uluitoarea la premierea filmului Practical Magic 2 Foto: Profimedia

Nicole Kidman a atras atenția la premiera „Practical Magic 2” din Los Angeles, după o apariție neobișnuit de exuberantă, cu părul ciufulit și instabilă pe tocuri.

Răspuns bizar în direct: „Huh? E Versace. Să ne distrăm, hai să petrecem!”

Prezentă la lansarea continuării celebrei pelicule din 1998, Nicole Kidman a atras toate privirile nu doar prin prezența sa elegantă, ci mai ales printr-o atitudine neobișnuit de dezinhibată.

În timpul dialogului cu reporterul Entertainment Tonight, întrebată ce designer îi semnează ținuta, vedeta a ezitat lung, a părut că nu procesează întrebarea și a reacționat printr-un „Huh?” mirat, înainte de a se dezmetici.

Finalul replicii sale a aprins imediat imaginația fanilor din mediul online:

„E Versace. Să ne distrăm. Hai să petrecem!”

Ezitările, râsetele spontane și energia atipică au declanșat un val uriaș de comentarii pe internet, mulți întrebându-se deschis dacă diva nu cumva a sărbătorit premiera cu un pahar înainte de a păși în fața fotografilor.

1/8 Nicole Kidman ciufulită la premierea filmului jpeg Foto: Profimedia

Reuniune de gală cu Sandra Bullock într-o rochie din dantelă transparentă

Departe de a atrage critici aspre, momentul a transformat-o pe actriță într-o favorită a publicului pe rețelele sociale, internauții lăudându-i relaxarea și catalogând-o drept un „icon autentic” care refuză rigiditatea tipică evenimentelor simandicoase de la Hollywood.

Dincolo de controversele legate de starea sa de spirit, apariția fizică a lui Nicole Kidman a fost impecabilă.

La 59 de ani, vedeta a purtat o rochie neagră seducătoare din dantelă transparentă creată de Pieter Mulier pentru Atelier Versace, completată de un choker sofisticat.

Evenimentul a marcat și revederea emoționantă pe covorul roșu cu Sandra Bullock, cele două actrițe reluându-și rolurile surorilor vrăjitoare Sally și Gillian Owens la aproape trei decenii de la producția originală.

Sandra Bullock, glumă îndrăzneață despre Nicole Kidma

Sandra Bullock a stârnit hohote de râs în timpul apariției alături de Nicole Kidman la „The One Show”. Cele două actrițe, aflate în plină promovare a filmului „Practical Magic 2”, au vorbit despre revenirea lor în universul producției originale, la 28 de ani de la primul film.

Discuția a luat însă o turnură neașteptată când Sandra a făcut o serie de glume îndrăznețe despre colega sa de platou.

Nicole povestea cât de mult îi place să revină la personajul ei nonconformist, Gillian Owens, iar Sandra a intervenit spunând: „Așa o văd și în viața reală.”

Nicole glumește adesea că „rolurile în care poate să sară pe cineva nu apar suficient de des”. Nicole a răspuns râzând: „Există o singură persoană care m-ar lăsa să sar pe ea!”, replică ce a stârnit reacția amuzată a Sandrei și a întregului platou.

Sandra Bullock a continuat seria glumelor îndrăznețe la adresa lui Nicole Kidman, mărturisind în hohote de râs că, ori de câte ori colega ei de platou își face apariția, „îi vine să‑și dea pantalonii jos”.

Sursa Tiktok