 În ce stare a apărut Nicole Kidman pe covorul roșu? Actrița, cu părul răvășit și clătinându-se pe tocuri
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

În ce stare a apărut Nicole Kidman pe covorul roșu? Actrița, cu părul răvășit și clătinându-se pe tocuri

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Actrița a avut o dispoziție exuberantă, iar câteva momente din timpul unui interviu au stârnit speculații pe rețelele sociale. Fără nicio confirmare că ar fi consumat alcool, fanii au reacționat mai degrabă cu amuzament și simpatie. 

Nicole Kidman apariție uluitoarea la premierea filmului Practical Magic 2
Nicole Kidman apariție uluitoarea la premierea filmului Practical Magic 2 Foto: Profimedia

Nicole Kidman a atras atenția la premiera „Practical Magic 2” din Los Angeles, după o apariție neobișnuit de exuberantă, cu părul ciufulit și instabilă pe tocuri.

Răspuns bizar în direct: „Huh? E Versace. Să ne distrăm, hai să petrecem!”

Prezentă la lansarea continuării celebrei pelicule din 1998, Nicole Kidman a atras toate privirile nu doar prin prezența sa elegantă, ci mai ales printr-o atitudine neobișnuit de dezinhibată.

În timpul dialogului cu reporterul Entertainment Tonight, întrebată ce designer îi semnează ținuta, vedeta a ezitat lung, a părut că nu procesează întrebarea și a reacționat printr-un „Huh?” mirat, înainte de a se dezmetici.

Finalul replicii sale a aprins imediat imaginația fanilor din mediul online:

„E Versace. Să ne distrăm. Hai să petrecem!”

Ezitările, râsetele spontane și energia atipică au declanșat un val uriaș de comentarii pe internet, mulți întrebându-se deschis dacă diva nu cumva a sărbătorit premiera cu un pahar înainte de a păși în fața fotografilor.

Nicole Kidman ciufulită la premierea filmului jpeg
1/8
Nicole Kidman ciufulită la premierea filmului jpeg Foto: Profimedia

Reuniune de gală cu Sandra Bullock într-o rochie din dantelă transparentă

Departe de a atrage critici aspre, momentul a transformat-o pe actriță într-o favorită a publicului pe rețelele sociale, internauții lăudându-i relaxarea și catalogând-o drept un „icon autentic” care refuză rigiditatea tipică evenimentelor simandicoase de la Hollywood.

Dincolo de controversele legate de starea sa de spirit, apariția fizică a lui Nicole Kidman a fost impecabilă.

La 59 de ani, vedeta a purtat o rochie neagră seducătoare din dantelă transparentă creată de Pieter Mulier pentru Atelier Versace, completată de un choker sofisticat.

Evenimentul a marcat și revederea emoționantă pe covorul roșu cu Sandra Bullock, cele două actrițe reluându-și rolurile surorilor vrăjitoare Sally și Gillian Owens la aproape trei decenii de la producția originală.

Sandra Bullock, glumă îndrăzneață despre Nicole Kidma

Sandra Bullock a stârnit hohote de râs în timpul apariției alături de Nicole Kidman la „The One Show”. Cele două actrițe, aflate în plină promovare a filmului „Practical Magic 2”, au vorbit despre revenirea lor în universul producției originale, la 28 de ani de la primul film.

Discuția a luat însă o turnură neașteptată când Sandra a făcut o serie de glume îndrăznețe despre colega sa de platou. 

Nicole povestea cât de mult îi place să revină la personajul ei nonconformist, Gillian Owens, iar Sandra a intervenit spunând: „Așa o văd și în viața reală.” 

 Nicole glumește adesea că „rolurile în care poate să sară pe cineva nu apar suficient de des”. Nicole a răspuns râzând: „Există o singură persoană care m-ar lăsa să sar pe ea!”, replică ce a stârnit reacția amuzată a Sandrei și a întregului platou.

Sandra Bullock a continuat seria glumelor îndrăznețe la adresa lui Nicole Kidman, mărturisind în hohote de râs că, ori de câte ori colega ei de platou își face apariția, „îi vine să‑și dea pantalonii jos”. 

Sursa Tiktok

Ghid de cumpărături

maria popovici si iubitul ei
FotoCum arată Maria Popovici în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cu cine a plecat în vacanță Vedete românești
Cadou bebeto majorat
VideoCadouri de sute de mii de euro pentru Laurențiu Reghecampf Jr. de la Anamaria Prodan, la majorat: „Este prințul meu!” Vedete românești
image
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea adevarul.ro
image
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile adevarul.ro

Parteneri

image
Tavi Popescu, pulverizat înainte de Dinamo – FCSB: „Să plece! El îl ceartă pe Pădurariu în vestiar. E caz pierdut” www.fanatik.ro
image
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef observatornews.ro
image
O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil www.antena3.ro
image
Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Teodora Bănică a fost cerută în căsătorie! Fosta concurentă de la „Casa iubirii” a fost profund emoționată: „Un DA spus din toată inima” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Sorana Cîrstea, dezvăluire incendiară despre viața amoroasă: „Voiam o familie!” as.ro
image
Oraşul din România unde oamenii se tem să iasă din case din cauza lupilor. Animalele umblă în haită pe străzi playtech.ro
image
Jovo Lukic, transfer blocat la FCSB?! Decizia radicală luată de oficialii lui U Cluj. Cine ar putea pleca. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Expedițiile naziste în căutarea originilor ariene: O istorie falsă, copiată perfect de pe stâncile Scandinaviei historia.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
paul nicolau
Paul Nicolau, alias „Pescobar”, se pregătește de nuntă după ce a devenit tată pentru a treia oară! Ce planuri are alături de Lavinia Vedete românești
image jpeg
Guess Who și Smiley, o nouă colaborare! Piesa care promite să surprindă pe toată lumea Vedete românești
Adela Popescu jpg
„Îmi plăcea mult să merg cu groparii”. Adela Popescu, detalii neașteptate din copilărie. La ce ritual de înmormântare a participat Vedete românești
Cadou bebeto majorat
VideoCadouri de sute de mii de euro pentru Laurențiu Reghecampf Jr. de la Anamaria Prodan, la majorat: „Este prințul meu!” Vedete românești
maria popovici si iubitul ei
FotoCum arată Maria Popovici în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cu cine a plecat în vacanță Vedete românești
eric berinde
#Insula iubirii
FotoEric Berinde s-a căsătorit! Fosta ispită de la „Insula Iubirii” și-a ținut soția departe de ochii curioșilor. Cum arată aceasta Vedete românești
45 de ani de Beyoncé
Beyoncé a împlinit 45 de ani. Povestea artistei care a transformat succesul în legendă Vedete internaționale
catalin cazacu si roxana serbanescu
S-au împăcat! Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu, planuri mari pentru viitor: „Voi puneți bani de dar” Vedete românești
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net