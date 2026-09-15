După divorțul de Tom Cruise, nu i-a mai ars de măritiș. S-a răzgândit Katie Holmes de când iubește din nou?

După unul dintre cele mai mediatizate divorțuri de la Hollywood, actrița a ales discreția în ceea ce privește viața ei sentimentală. Însă acum parcă vrea să-și facă cunoscute sentimentele pentru noul ei toy boy!

Foto: XNY/STAR MAX/IPx

Vedeta, care a divorțat de Tom Cruise în 2012, a evitat să vorbească despre o eventuală căsătorie și, în ultima vreme, s-a concentrat, în primul rând, pe carieră și pe creșterea fiicei sale, Suri. În ultima perioadă, însă, apar tot mai multe speculații că vedeta traversează o etapă fericită alături de noul ei partener de viață și că, drept urmare, visează cu ochii deschiși la o nuntă ca-n povești. E oare adevărat?

Deși Katie nu a confirmat în mod oficial niciun plan de nuntă, apropierea dintre cei doi și aparițiile lor relaxate în public au alimentat zvonurile potrivit cărora actrița ar fi din nou deschisă ideii de căsătorie.

Surse din tabloidele americane susțin că Holmes este mult mai încrezătoare și mai liniștită decât era în anii de după divorțul ei faimos. Totuși, persoanele din anturajul ei spun că ea preferă să nu se grăbească spre altar alături de Jason Bard Yarmosky, un artist contemporan din New York cu care pare extrem de fericită.

Între Katie Holmes și noul ei iubit, Jason Bard Yarmosky, este o diferență de 8 ani, lucru care deranjează în anturajul actriței. Katie are 47 de ani, iar Jason 39 de ani, dar, în ciuda acestui lucru, cei doi amorezi împărtășesc aceeași pasiune pentru artă și cultură, iar relația lor a devenit tot mai serioasă în ultimele luni.

Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în vara lui 2026, iar de atunci și-au oficializat discret relația prin apariții publice la diverse evenimente și fotografii postate pe Instagram. Cu alte cuvinte, nu se ascund! Dar vor ei oare să-și oficializeze relația? Nimic nu ne surprinde la Hollywood!

foto - Profimedia