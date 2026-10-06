 Gabriela Cristea, imagine rară din adolescență: „Cât de puțin îmi dădeam voie să visez”
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Gabriela Cristea, imagine rară din adolescență: „Cât de puțin îmi dădeam voie să visez”

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Gabriela Cristea și-a amintit cu emoție de perioada adolescenței, după ce a redescoperit un articol vechi în care apărea la începutul anilor ’90. Vedeta a publicat imaginea pe rețelele de socializare și a mărturisit că fotografia și textul de atunci au făcut-o să privească altfel drumul pe care l-a parcurs de-a lungul anilor.

Gabriela Cristea
Gabriela Cristea Foto: instagram

În 1993, Gabriela Cristea era elevă în clasa a XII-a la Liceul de Coregrafie din București și își făcea planuri pentru viitor. La acea vreme, tânăra care impresionase publicul la concursul Miss Adolescența ’92 își dorea să urmeze Institutul de Teatru, secția Coregrafie. Modelingul îl privea mai degrabă ca pe un hobby.

Cum era Gabriela Cristea în adolescență

Articolul vechi o prezenta pe Gabriela Cristea ca fiind șatenă, cu ochii verzi și cu o fire pe care chiar ea o considera mai dificilă. Printre lucrurile pe care le îndrăgea atunci se numărau florile și hainele negre, însă avea și o pasiune care pare să fi rămas memorabilă: îi plăcea foarte mult să vorbească la telefon.

Titlul articolului era „În căutarea unui prieten, Gabi Cristea se dezvăluie: «Ador să vorbesc la telefon»”, iar fotografia a readus în atenția vedetei o perioadă în care viitorul era încă greu de imaginat.

Gabriela Cristea a recitit materialul după mai bine de trei decenii și spune că a fost surprinsă să vadă cât de puține lucruri își dorea la acea vreme. Privind retrospectiv, acele visuri i se păreau atunci greu de atins.

„1993…și când mă gândesc cât de puțin îmi dădeam voie să visez…

Am recitit articolul și m-a emoționat cât de puține lucruri îmi doream atunci. Pentru mine, cea de atunci, chiar și acelea păreau greu de atins. Când pornești de foarte jos, ajungi să-ți măsori până și visurile, să nu cumva să ceri prea mult de la viață.

Habar n-aveam că Dumnezeu avea să-mi dea vânt în aripi. Eu încercam să-mi găsesc un drum, fără să bănuiesc unde avea să mă ducă.”

„Articolul acesta mi-a amintit de unde am plecat”

Imaginea din adolescență a făcut-o pe Gabriela Cristea să se gândească la distanța dintre fata din fotografia veche și viața pe care o are astăzi. Vedeta vorbește despre anii de muncă, încercările prin care a trecut, oamenii care au crezut în ea și familia sa.

„Abia acum, văzând fotografia, am simțit cât de mare este distanța dintre începutul meu și viața pe care o am astăzi. Anii de muncă, încercările, oamenii care au crezut în mine, mult zbucium, familia mea… Le trăiești pe rând și uneori uiți să te minunezi de tot ce s-a adunat.

Articolul acesta mi-a amintit de unde am plecat. Și m-a făcut să-I mulțumesc lui Dumnezeu că viața mea a ajuns mult dincolo de cât îndrăzneam eu să visez.”

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Foto: instagram

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