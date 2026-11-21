Cezar Ouatu trece prin momente neplăcute după ce locuința sa a fost spartă, iar mai multe obiecte de valoare au dispărut. Hoții ar fi intrat în proprietate după ce au escaladat gardul și au forțat un geam, reușind să plece cu ceasuri de colecție și bijuterii din aur și diamante. Artistul a confirmat incidentul și a făcut un apel public către cei care i-au luat bunurile, în timp ce polițiștii au anunțat că au deja un cerc de suspecți.

Cezar Ouatu, jefuit în propria locuință Foto: Facebook

Alexandru Bălan, adjunctul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, a oferit detalii despre ancheta deschisă după jaful din locuința artistului. Potrivit acestuia, oamenii legii au identificat mai multe persoane care ar putea avea legătură cu furtul și verifică în continuare imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

„A fost stabilit un cerc de suspecți – persoane care ar fi putut pătrunde în locuința persoanei vătămate și ar fi sustras mai multe bunuri de valoare, respectiv ceasuri și bijuterii”, a declarat acesta, într-o intervenție televizată.

Anchetatorii nu exclud nici varianta ca autorii să fi știut că artistul nu se afla acasă în momentul jafului.

„Una dintre ele este într-adevăr că persoanele cunoșteau faptul că domnul Cezar nu era în casă la momentul respectiv, dar nu excludem nicio ipoteză”, a explicat Alexandru Bălan.

Polițiștii continuă verificările pentru identificarea celor implicați, inclusiv prin analizarea înregistrărilor video și audierea persoanelor care ar putea furniza informații importante.

Adjunctul IPJ Ilfov a transmis și câteva recomandări pentru cei care urmează să plece de acasă în perioada sărbătorilor. Proprietarii sunt sfătuiți să verifice sistemele de alarmă, să folosească supravegherea video și să evite să anunțe public că lipsesc mai multe zile.

„Să se asigure că, atunci când pleacă de acasă, în situația în care au un sistem de alarmare, să fie în funcțiune, să aibă camere de supraveghere, să nu facă o publicitate din faptul că pleacă de acasă sau că pleacă din localitate sau din țară mai multe zile”, a transmis Alexandru Bălan.

Acesta le-a recomandat oamenilor să nu dezvăluie nici informații despre locurile în care își păstrează bijuteriile și alte obiecte de valoare.

Ce bunuri au dispărut din locuința lui Cezar Ouatu

Potrivit primelor informații, hoții ar fi escaladat gardul proprietății, după care ar fi forțat un geam pentru a pătrunde în casă. Din dormitorul artistului ar fi fost furate cinci ceasuri de colecție, două brățări din aur și o pereche de cercei din aur cu diamante.

Cezar Ouatu a povestit că nu s-a gândit inițial că locuința sa ar fi fost ținta unui jaf. Artistul alesese să trăiască într-o zonă mai liniștită, tocmai pentru a evita agitația orașului, astfel că incidentul l-a luat prin surprindere.

„Sunt, da, victima unei premiere în viața mea, din păcate. Nu mă așteptam, trăind într-o zonă destul de relaxată și tocmai aleasă ca să stau departe de tumultul orașului și așa mai departe”, a declarat Cezar Ouatu, la Antena 3 CNN.

Apelul făcut de artist către cei care i-au furat ceasurile și bijuteriile

După ce a constatat dispariția obiectelor, cântărețul a transmis că este dispus să renunțe la orice alte pretenții dacă bunurile îi sunt returnate. Acesta a explicat că bijuteriile și ceasurile au pentru el o însemnătate aparte, dincolo de prețul lor.

„Sper și rog în direct la dumneavoastră, în premieră, pe cei care au făcut chestia asta să dea înapoi un pas, să se gândească și să-mi înapoieze bunurile fără să am o pretenție ulterioară — asta o fac o declarație în premieră — în condițiile în care, în afară de valoarea materială a obiectelor, au și o valoare sentimentală pentru mine foarte mare”, a spus Cezar Ouatu.

Artistul a relatat și momentul în care a început să aibă suspiciuni. Prima dată a observat un geam deschis în living, însă nu a asociat imediat acest lucru cu o posibilă spargere. Ulterior, a remarcat o scară sprijinită între o magazie și gard și a crezut că ar fi fost folosită de grădinari.

Abia când a vrut să își aleagă un ceas pentru un eveniment organizat la Opera Națională din București, a descoperit că obiectele nu mai erau la locul lor.

„Prima reacție a mea, când văd un geam larg deschis în living... Eu, în primă fază, vă spun sincer, am zis că poate, nu știu, am eu... să nu dau în paranoia, am zis «OK». A mai trecut o zi, mai văd o scară între o magazie și un gard, am zis la fel: «Bă, or fi fost grădinarii». Până în momentul în care ieri am avut un eveniment la Opera Națională din București și, cum fac de obicei, să-mi iau un ceas la mână, am găsit cutia goală”, a relatat acesta.

În urma verificărilor făcute împreună cu polițiștii, au fost observate și alte bunuri lipsă, precum și urme care ar putea ajuta la reconstituirea modului în care au acționat autorii. Situația este cu atât mai apăsătoare pentru artist cu cât în locuință trăiește alături de partenera sa și de fiica lor.

„Imaginați-vă că eu stau în acea casă și cu fetița mea, și cu partenera mea de viață”, a spus acesta.

Cezar Ouatu a declarat că, din informațiile pe care le are până în acest moment, există indicii că persoanele implicate ar fi cunoscut programul familiei și rutina locuinței.

„Din dinamica investigațiilor de până acum și ancheta în derulare reiese tot că e clar cumva așa, să-mi iertați termenul, cumva «la pont» treaba, și oameni care știau cumva dinamica și mersul și rostul casei. Acuma cercul de suspecți se restrânge destul de tare, dar vom vedea. Deocamdată nu pot să vă dau mai multe detalii pentru că este o anchetă în desfășurare”, a declarat artistul.

Acțiuni de amploare ale polițiștilor și jandarmilor în Ilfov

În paralel cu cercetările privind furtul din locuința lui Cezar Ouatu, polițiștii și jandarmii au organizat o acțiune amplă în județul Ilfov. Au fost instituite filtre pe mai multe străzi, iar oamenii legii au oprit autoturisme și au legitimat persoane considerate suspecte.

Verificările vizează posibile legături cu furturi, tâlhării și spargeri de locuințe, dar au și un scop preventiv. În cadrul acțiunii, șoferii au fost controlați inclusiv pentru a se stabili dacă au condus după ce au consumat alcool sau substanțe interzise. Intervenția are loc pe fondul mai multor furturi semnalate în ultima perioadă în județul Ilfov.