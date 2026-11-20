Proiectele privind impozitele și taxele locale pentru 2027 deja au început să fie publicate de primării, iar într-un mare oraș din țara noastră deja apar menționate majorări ale unor valori folosite pentru a calcula impozitul pe clădiri.

Ce impozite vor plăti românii în 2027 Foto: Shutterstock

Românii care dețin locuințe sau autoturisme pot începe deja să estimeze ce impozite vor avea de plătit anul viitor. Mai multe Primării din țara noastră au publicat proiecte de hotărâri prin care se stabilește nivelul impozitelor și taxelor din 2027. Cu toate acestea, potrivit adevarul.ro, aceste proiecte nu sunt definitive. Ele trebuie aprobate de consiliile locale și pot încă să fie modificate.

Conform proiectelor publicate până acum, evoluția de anul viitor nu ar fi una uniformă. În București și în Timișoara, impozitele pe locuințe și autoturisme ar rămâne la nivelul existent, din 2026.

Ce se va întâmpla cu impozitele în 2027

În același timp, autoritățile din Iași propun o majorare cu 7,3% a unora dintre valorile impozabile folosite pentru a calcula obligațiile pentru clădiri. Cu toate acestea, aceste valori nu sunt finale și vor trebui aprobate de către consiliile locale.

Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 2027 publicat la începutul lunii de Primăria București prevede menținerea impozitelor la nivelul din 2026. Cota de impozitare pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice este de 0,1%, iar suma finală se stabilește doar după ce este aplicat și coeficientul de corecție corespunzător zonei în care se află apartamentul.

Cât vor plăti românii anul viitor

De exemplu, dacă un apartament se află în zona A a Capitalei și are o suprafață construită desfășurată de 60 de metri pătrați, impozitul va fi de 418 lei. În același timp, dacă apartamentul se află în zona D, proprietarul va datora un impozit de numai 369 de lei.

Nivelul impozitelor din 2026 ar urma să fie menținut și în Timișoara. În același timp, în Cluj-Napoca, Primăria deja a inițiat o procedură de consultare publică pentru proiectul privind impozitele și taxele locale de anul viitor.