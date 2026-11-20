Deirdre Keane (38 de ani) a alergat șapte maratoane în timpul sarcinii, iar pe ultimul l-a încheiat în trimestrul al treilea, la New York. Americanca și-a îndeplinit astfel obiectivul de a participa, în același an, la toate cele șapte curse din seria World Marathon Majors.

Deirdre Keane a participat la toate cele șapte curse din seria World Marathon Majors Foto: Instagram/Yo Gomane Photography

Keane avea deja peste 60 de maratoane la activ când și-a propus această provocare. Anul acesta, s-a înscris la 11 competiții, printre care cele șapte curse majore, un maraton montan în Irlanda, două ultramaratoane și un triatlon Ironman, relatează CBS News.

A început provocarea în martie, la Tokyo. În aprilie, la Boston și Londra, a observat că aleargă mai încet și nu se simte în formă. Un test a confirmat că era însărcinată, însă nu a renunțat la toate planurile.

A primit aprobarea medicului

După ce a discutat cu soțul său, Brian, au decis să ia fiecare cursă pe rând. Deirdre a renunțat la Ironman și la al doilea ultramaraton, iar medicul obstetrician i-a permis să continue maratoanele, cu condiția să fie atentă la alimentație și hidratare și să se oprească la primele semne de crampe musculare.

În august, în luna a șasea de sarcină, a alergat la Sydney, apoi la Berlin, în luna a șaptea, și la Chicago, în aceeași lună. Ultima cursă, cea de la New York, a încheiat-o în luna a opta de sarcină, în patru ore, șase minute și 55 de secunde.

În 2025, parcursese același traseu în puțin peste trei ore. De această dată, soțul și prietenii au încurajat-o de pe margine. „Sunt foarte încăpățânată și hotărâtă”, a spus Deirdre, care a recunoscut că a avut emoții înainte să-i prezinte medicului planul său.

Specialiștii consideră că mișcarea poate fi benefică în sarcinile fără complicații, însă efortul intens trebuie discutat cu medicul. Pasiunea pentru alergare a moștenit-o de la tatăl său, John, care a participat la maratoane în anii ’80 și ’90.

Acesta a murit de cancer când Deirdre avea 13 ani, dar a alergat ultimul său maraton din New York cu o zi înainte de operația pentru îndepărtarea unei tumori.

Deirdre și soțul ei urmează să devină părinții unui băiețel. Alergătoarea spune că își dorește să-i transmită fiului său lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor din sport: perseverența și curajul de a depăși momentele dificile.