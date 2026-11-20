Marele câștigător la Loto 6/49 a mers și a revendicat premiul cel mare. Acesta a plecat cu aproape un milion de euro, după ce a jucat cu un bilet în valoare de 32,60 lei. A jucat timp de 35 de ani la Loto.

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Un român a câștigat aproape 1 milion de euro la Loto 6/49

Loteria Română a anunțat că marele câștigător al premiului de categoria I, în valoare de 5.226.582,80 de lei, echivalentul a circa 980.000 de euro, s-a prezentat vineri, 20 noiembrie, la sediul central al instituției pentru a-și ridica banii.

Norocosul câștigător este din Călărași, are peste 60 de ani și joacă la loto de aproape 35 de ani. El a discutat cu reprezentanții Loteriei Române și le-a spus că mereu alege variante simple, iar o parte dintre numerele care i-au adus aproape 1 milion de euro au o semnificație specială pentru el.

Mai mult decât atât, acesta a afirmat faptul că, deși a câștigat premiul cel mare, el intenționează să joace în continuare la jocurile lui preferate, și anume Loto 6/49 și Joker. Poate, poate, îl mai lovește încă o dată norocul.

Ce le-a transmis celorlalți jucători

Biletul norocos a fost jucat de la agenția 40-020 din Călărași, iar norocosul a completat trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc. Prețul total al biletului a fost de 32,50 de lei.

Conform regulamentului Loteriei Române, posesorul biletului câștigător a avut la dispoziție un termen legal de 90 de zile începând de la data tragerii pentru a se prezenta și a-și revendica premiul. Pentru a intra în posesia banilor, acesta trebuie să parcurgă procedurile standard de validare și revendicare stabilite de instituție.

El s-a prezentat în timp și a venit și cu un mesaj pentru ceilalți participanți care joacă sperând să câștige un asemenea premiu.

„Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze și să câștige! Eu am sperat și am câștigat”, a declarat fericitul câștigător.