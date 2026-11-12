 Un român a dat lovitura vieții la Loto 6/49! De unde a fost jucat biletul norocos de aproape un milion de euro
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Un român a dat lovitura vieții la Loto 6/49! De unde a fost jucat biletul norocos de aproape un milion de euro

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Un bilet jucat cu o sumă modică s-a transformat într-o adevărată avere peste noapte pentru un român.

Noroc uriaș pentru un jucător din Călărași
Noroc uriaș pentru un jucător din Călărași Foto: arhivă

La tragerea Loto 6/49 desfășurată joi, 12 noiembrie 2026, marele premiu de categoria I a fost adjudecat, aducându-i fericitului câștigător suma impresionantă de 5.226.582,80 de lei, echivalentul a aproape un milion de euro. Potrivit anunțului oficial făcut de Loteria Română, jucătorul a reușit să ghicească toate cele șase numere norocoase investind doar 32,50 de lei.

Detaliile biletului norocos din Călărași și al patrulea mare câștig al anului

Biletul care a adus această schimbare radicală de destin a fost jucat la agenția 40-020 din municipiul Călărași. Pentru suma de 32,50 de lei, norocosul a completat trei variante simple la Loto 6/49 și alte două variante la Noroc.

Conform statisticilor Loteriei Române, acesta este cel de-al patrulea premiu de categoria I câștigat la Loto 6/49 de la începutul anului 2026. Precedentul mare pot a fost câștigat relativ recent, pe 22 octombrie 2026, când un alt jucător a încasat fabuloasa sumă de 17.760.754,40 de lei – o valoare de peste trei ori mai mare decât cea acordată la extragerea din 12 noiembrie.

Termenul-limită de 90 de zile pentru revendicarea banilor

Deocamdată, identitatea milionarului din Călărași rămâne necunoscută publicului. Conform regulamentului Loteriei Române, posesorul biletului câștigător are la dispoziție un termen legal de 90 de zile începând de la data tragerii pentru a se prezenta și a-și revendica premiul. Pentru a intra în posesia celor peste 5,2 milioane de lei, acesta trebuie să parcurgă procedurile standard de validare și revendicare stabilite de instituție.

Spre deosebire de jucătorul din Călărași care abia și-a aflat norocul, precedentul câștigător al marelui premiu de categoria I nu a stat pe gânduri.

Acesta a dat lovitura pe 22 octombrie, când a ghicit toate cele șase numere norocoase și și-a adjudecat impresionanta sumă de peste 17,76 milioane de lei, echivalentul a 3,32 milioane de euro. La numai câteva zile distanță de la extragere, bărbatul s-a prezentat deja la sediul central al Loteriei Române pentru a-și revendica și ridica fabuloasa avere.  

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