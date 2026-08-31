 A vrut doar să o sperie, dar a primit 7 ani și 8 luni de închisoare. Ce i-a făcut fostei partenere
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A vrut doar să o sperie, dar a primit 7 ani și 8 luni de închisoare. Ce i-a făcut fostei partenere

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Un bărbat din județul Călărași a fost condamnat de Tribunalul București la 7 ani și 8 luni de închisoare, după ce a tăiat furtunurile sistemului de frânare al mașinii fostei sale partenere. Incidentul a avut loc în luna mai a anului trecut, într-o curte a unei stații de Ambulanță din Capitală.

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Foto: IStock

Femeia este asistentă și se afla plecată la o intervenție în momentul în care autoturismul său a fost vizat. Bărbatul ar fi profitat de faptul că era întuneric, ar fi sărit gardul și s-ar fi apropiat de mașina folosită de mama copilului său.

Frânele mașinii au fost tăiate în timp ce femeia era plecată

În timpul în care femeia nu se afla lângă autoturism, bărbatul ar fi intervenit asupra sistemului de frânare. El ar fi tăiat furtunurile, iar ulterior mașina a fost observată de un șofer de ambulanță.

Acesta a remarcat urme de lichid de frână sub autoturism și a sesizat problema. Descoperirea a făcut ca femeia să nu mai pornească mașina, de teamă să nu se întâmple ceva. Poliția a fost chemată pentru a verifica situația.

Anchetatorii au ajuns rapid la fostul partener al femeii. Camerele de supraveghere din zonă ar fi surprins momentul în care acesta s-a apropiat de autoturism. Bărbatul a fost ulterior arestat preventiv pentru o perioadă de două luni.

Procurorii susțin că între cei doi exista un conflict

Cei doi se despărțiseră cu câțiva ani înainte de incident. Potrivit procurorilor Parchetului Capitalei, bărbatul ar fi fost deranjat de faptul că fosta sa parteneră avea o altă relație.

Anchetatorii susțin că, înainte de momentul în care ar fi intervenit asupra mașinii, bărbatul i-ar fi trimis femeii mai multe mesaje. Printre acestea s-ar fi numărat și unul în care îi spunea că a visat că va avea un accident.

De asemenea, acesta i-ar fi trimis fotografii cu gropi, potrivit informațiilor din anchetă. În cele din urmă, bărbatul ar fi recunoscut că a intervenit asupra sistemului de frânare, însă a susținut că intenția sa nu ar fi fost să o omoare pe femeie, ci doar să o sperie.

Cazul a ajuns în fața Tribunalului București, unde instanța a analizat faptele pentru care bărbatul a fost trimis în judecată.

A primit 7 ani și 8 luni de închisoare

Judecătorul l-a găsit vinovat pentru tentativă de omor și distrugere și a stabilit o pedeapsă de 7 ani și 8 luni de închisoare, cu executare.

În cazul în care sentința va rămâne definitivă, bărbatul va avea și o serie de restricții față de fosta sa parteneră. Acesta nu va avea voie să se apropie de victimă la o distanță mai mică de 100 de metri.

Totodată, instanța a stabilit plata unor daune morale în valoare de 40.000 de lei către femeie.

Avocatul bărbatului a declarat pentru Știrile Pro TV că, în opinia sa, pedeapsa este una minimă, însă nu a exclus posibilitatea contestării sentinței la Curtea de Apel.

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