Ritualuri cu șamani și Ayahuasca, într-o pensiune din Hunedoara. Ce au descoperit polițiștii la percheziții

Trei persoane au fost săltate de polițiști chiar în timpul unui ritual cu Ayahuasca, un ceai halucinogen. Evenimentele erau organizate la o pensiune din Hunedoara, iar oamenii care doreau să participe plăteau sute de euro pentru o astfel de experiență. Au fost găsite droguri de mare risc, printre care și băuturi cu efect halucinogen.

Ritualuri cu șamani și droguri în Hunedoara. Foto: DIICOT

O româncă și doi bărbați cu cetățenie străină sunt cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc, după ce au organizat ritualuri cu șamani, în care se consuma Ayahuasca. Totul s-a întâmplat în cadrul unei pensiuni din Hunedoara

Ritualuri cu șamani în Hunedoara

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia - Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, o femeie, cetățean român și doi bărbați, un cetățean peruan și un cetățean danez, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de mare risc”, a transmis luni, 31 august, Poliția Română

Astfel, cei doi cetățeni străini ar fi introdus pe teritoriul țării noastre droguri de mare risc ce erau consumate în cadrul ceremoniilor desfășurate la o pensiune din localitatea Boșorod. Evenimentele erau dedicate „persoanelor interesate de ritualurile Amazonului Peruvian” și erau anunțate prezența unor șamani. Acestea erau promovate în mediul online ca fiind o oportunitate pentru cei care vor o „reconectare cu sinele”.

Potrivit informațiilor obținute de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și procurorii DIICOT Hunedoara, participanții erau selectați în urma unor interviuri ce au fost organizate în această vară. Accesul se făcea doar pe bază de recomandare și era necesară și achitarea unei taxe de participare care varia între 590 și 650 de euro de persoană. Oamenii mai primeau de acești bani cazare și mâncare.

Evenimente cu ciuperci halucinogene și Ayahuasca

În același timp, anchetatorii au menționat că la aceste ceremonii se consumau droguri de mare risc, printre care celebra Ayahuasca, ce conține DMT, o substanță psihoactivă ce se găsește în diverse plante din America de Sud, și „San Pedro”, un cactus ce conținea mescalină, o altă subranță psihedelică.

Oamenii legii au efectuate și percheziții. În descinderile de la 28 august aceștia au descoperit peste 6,6 litri de lichidă ce conținea mescalină, recipiente cu ciuperci halucinogene care conțineau psilocină și psilocibină, precum și alte substanțe aflate în curs de expertizare.

În bucătăria pensiunii au fost identificate băuturi gata preparate ce conțineau droguri. În sala de ceremonii au fost descoperite 11 saltele, recipiente pentru participanții care vomitau în urma consumului de substanțe, lumânări și alte obiecte decorative.

Ulterior, pe 19 august, procurorii au dispus reținerea celor trei suspecți, iar următoarea zi Tribunalul Hunedoara a decis arestarea preventivă a celor doi bărbați. Femeia a fost plasată sub control judiciar.