 Atenție, șoferi! Trafic restricționat în Capitală între 1 și 6 septembrie
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Atenție, șoferi! Trafic restricționat în Capitală între 1 și 6 septembrie

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Șoferii care circulă prin București trebuie să fie atenți la o restricție temporară de trafic anunțată pentru perioada următoare. Începând de marți, 1 septembrie, circulația va fi limitată pe unul dintre sensurile străzii Popa Nan, ca urmare a unei avarii produse la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

Brigada Rutieră
Brigada Rutieră Foto: Arhivă

Măsura a fost anunțată de Brigada Rutieră și va intra în vigoare la ora 09:30. Restricția este programată să rămână în aplicare până duminică, 6 septembrie, la ora 00:00.

Intervenția este necesară pentru remedierea avariei la rețeaua de distribuție a gazelor. Pe durata lucrărilor, circulația în zona afectată va fi modificată, iar participanții la trafic sunt îndrumați să țină cont de semnalizarea temporară instalată.

Un singur sens al străzii Popa Nan va fi restricționat

Restricția se aplică pe unul dintre sensurile de circulație ale străzii Popa Nan, pe tronsonul care face legătura între strada Delea Veche și Calea Călărași.

Potrivit informării Brigăzii Rutiere, măsura vizează deplasarea către Calea Călărași. Astfel, conducătorii auto care folosesc acest traseu trebuie să țină cont de intervenția desfășurată la rețeaua de gaze și de modificările temporare ale circulației.

Celălalt sens al străzii Popa Nan nu este inclus în restricție. Vehiculele care circulă dinspre Calea Călărași către strada Matei Voievod vor putea utiliza în continuare acest sens.

Prin urmare, strada nu va fi închisă complet în ambele direcții. Restricția este aplicată doar pe sensul afectat de lucrările necesare pentru remedierea avariei.

În zona intervenției vor fi amplasate indicatoare și semnalizări temporare, iar șoferii trebuie să țină cont de acestea pe întreaga perioadă în care restricția este valabilă.

Restricția intră în vigoare pe 1 septembrie

Potrivit programului transmis de Brigada Rutieră, măsura va începe marți, 1 septembrie, la ora 09:30. Circulația va fi afectată până la începutul zilei de 6 septembrie, când este programată încheierea restricției.

Pe durata lucrărilor, fluxul rutier din zona străzii Popa Nan poate suferi modificări temporare. Conducătorii auto care au drum în această zonă trebuie să urmărească indicatoarele instalate și să respecte dispozițiile agenților de circulație prezenți la fața locului.

Brigada Rutieră le recomandă participanților la trafic să manifeste atenție sporită în apropierea sectorului în care se desfășoară intervenția. Adaptarea vitezei și păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față sunt printre măsurile indicate pentru deplasarea în siguranță.

De asemenea, șoferii sunt îndemnați să evite manevrele bruște în zona restricției și să fie atenți la eventualele schimbări ale modului de desfășurare a circulației.

Ce recomandări are Brigada Rutieră pentru șoferi și pietoni

Pe perioada în care restricția este aplicată, conducătorii auto trebuie să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor rutieri care dirijează traficul. Indicațiile agenților au prioritate în ceea ce privește desfășurarea circulației în zona afectată.

Șoferilor li se recomandă să adapteze viteza la condițiile din teren și să păstreze o distanță suficientă între mașini pentru a putea opri în siguranță. Totodată, aceștia trebuie să fie atenți la indicatoarele temporare care pot semnala modificări ale traseului sau ale modului de circulație.

Și pietonii trebuie să acorde o atenție sporită zonei în această perioadă. Aceștia sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile special amenajate, la culoarea verde a semaforului, după ce se asigură că au fost observați de conducătorii auto.

În cazul în care circulația este dirijată de polițiști, pietonii trebuie să respecte semnalele agenților rutieri.

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