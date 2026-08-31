Operațiune de amploare la frontiera României. 70 de milioane de țigarete au fost ascunse printre legume și fructe

O grupare de criminalitate organizată formată din cetățeni români și moldoveni este anchetată după ce, potrivit autorităților, ar fi introdus și comercializat pe teritoriul României aproximativ 70 de milioane de țigarete începând din anul 2025.

Țigări de contrabandă Foto: Poliția de Frontieră

Operațiunea de destructurare a grupării s-a desfășurat în perioada 29-31 august 2026, sub coordonarea procurorilor. Anchetatorii au făcut mai multe percheziții și au indisponibilizat milioane de țigarete, precum și mai multe autovehicule despre care există suspiciunea că ar fi fost folosite în activitatea grupării.

Potrivit Ministerului Public, rețeaua ar fi fost activă în România din 2025, perioadă în care membrii acesteia ar fi introdus și valorificat pe piața națională aproximativ 70.000.000 de țigarete.

Țigările erau ascunse în transporturi de legume și fructe

Anchetatorii susțin că membrii grupării foloseau autocamioane cu temperatură controlată pentru transportul țigărilor. Marfa era ascunsă printre legume și fructe, astfel încât transporturile să poată circula fără ca produsele accizabile să fie descoperite.

Pe 29 august, polițiștii au oprit în trafic, în zona municipiului Giurgiu, un autoturism și un autocamion. În urma verificărilor efectuate asupra camionului, oamenii legii au descoperit numeroase țigarete ascunse într-un transport de ceapă.

Descoperirea a dus la continuarea cercetărilor și la declanșarea unei operațiuni de amploare. A doua zi, pe 30 august, polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, au efectuat 22 de percheziții domiciliare și 26 de percheziții auto.

Acțiunile au avut loc în mai multe județe și în București, iar în urma acestora anchetatorii au identificat alte cantități importante de țigarete.

Peste 13 milioane de țigarete, indisponibilizate în timpul anchetei

Operațiunea desfășurată de autorități a dus la indisponibilizarea a 6.337.197 de țigarete în urma perchezițiilor. Alte 7.199.780 de țigarete fuseseră indisponibilizate anterior, pe parcursul anchetei.

În total, cantitatea de țigarete indisponibilizată în cadrul cercetărilor depășește 13,5 milioane de țigarete.

De asemenea, autoritățile au indisponibilizat nouă autovehicule.

Ministerul Public a transmis că membrii grupării sunt cercetați pentru infracțiuni legate de constituirea unui grup infracțional organizat și deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a unor produse accizabile supuse marcării, fără marcaje corespunzătoare ori cu marcaje false, peste limita prevăzută de lege.

Potrivit comunicatului transmis de autorități, „o grupare de criminalitate organizată formată din cetățeni români și moldoveni a fost destructurată” în urma acțiunilor desfășurate în perioada 29-31 august 2026.

Șase persoane au fost reținute

În urma operațiunilor desfășurate de anchetatori, procurorul de caz a dispus reținerea a șase inculpați. În cazul unei alte persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Cei șapte sunt cercetați în legătură cu activitatea grupării și cu operațiunile privind țigaretele introduse și comercializate în România.

Autoritățile estimează că prin această activitate bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 62,6 milioane de lei, echivalentul a circa 11,94 milioane de euro.

Cei șase inculpați reținuți urmează să fie prezentați instanței, cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta a beneficiat și de sprijinul Europol.