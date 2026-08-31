Mărturiile supraviețuitorillor de pe feribotul scufundat în Cipru. Sunetul pe care echipajul l-a ignorat

O tragedie de proporții a avut loc în largul Ciprului de Nord, unde un vas cu aproximativ 259 de oameni la bord s-a răsturnat în Marea Mediterană. Potrivit celor mai recente informații, opt persoane și-au pierdut viața, iar 20 sunt dispărute.

Feribot scufundat în Cipru Foto: social media

Persoanele care au reușit să scape au povestit întregul incident.

Filmul evenimentului

Serkan Kunduraci, care a reușit să scape de pe feribotul care se scufunda ieșind printr-o fereastră spartă, a declarat că a văzut copii și alte persoane înecându-se în mare, la aproximativ 7,5 kilometri (4 mile marine) de coasta cipriotă, potrivit The Independent.

„Am văzut pe unii care nu știau să înoate murind în mare”, a declarat el agenției de știri DHA. „Au fost unii care, cuprinși de panică, nu au apucat să-și pună vestele de salvare. Unii au sărit (în mare) imediat, din frică. Era un bătrân pe care nu am reușit să-l salvăm. Am încercat să-l tragem la suprafață, dar nu am reușit. Și el s-a înecat.

„Am văzut și am fost martori la înecul copiilor unei familii, băieți și fete, copii foarte mici”.

Scene de groază s-au petrecut la doar câțiva kilometri de țărmul Ciprului de Nord, după ce o ambarcațiune privată care plecase la ora 12:30 din portul Kyrenia a început să ia apă în drumul spre portul turcesc Tașucu. La aproximativ 7,5 kilometri de coastă, pasagerii au auzit zgomote puternice venind din zona inferioară a navei și au alertat imediat echipajul.

Pasagerii au fost ignorați de membrii echipajului

Supraviețuitorii au povestit cum feribotul a început să se încline și să ia apă după ce au auzit mai multe zgomote puternice venind de sub punți.

„Echipajul a venit, s-a uitat și ne-a spus că nu este o problemă majoră, doar o garnitură slăbită care provoca o scurgere”, a spus Kunduraci.

Când a venit ordinul de evacuare, a adăugat el, oamenii erau deja panicați. A spus că nava a început să se încline în timp ce căpitanul încerca aparent să se întoarcă spre Kyrenia, cunoscută ca Girne în turcă.

Alți pasageri confirmă că au încercat să-i convingă pe membri echipajului să întoarcă nava. „Nava a început să scoată pocnete. Am sunat echipajul și am spus că nava ia apă. Ne-au spus: «Nu sunteți voi obișnuiți, nu e nimic»”, a declarat un pasager. Un altul a povestit: „I-am spus: «Întoarce-te!» după ce am văzut ultima crăpătură. Ofițerul a venit și a spus: «Bine!». Apoi a plecat mai departe”.

Situația a scăpat complet de sub control când partea din față a navei a cedat. „Partea din față a navei a explodat și, în acel moment, au spus: «Ieșim urgent!». Au fugit imediat, lăsând oamenii înăuntru”, a povestit un pasager.

Imagini difuzate de presa turcă au arătat pasageri purtând veste de salvare portocalii, stând pe feribotul răsturnat în timp ce așteptau să fie salvați. Ulterior, mulți dintre ei au fost surprinși coborând din bărci de agrement mici, în port.

Cercetări în desfășurare

Unal Ustel, prim‑ministrul Ciprului de Nord, a declarat duminică seara că a fost deschisă o anchetă, iar cei opt membri ai echipajului feribotului au fost reținuți.

„Fiecare aspect al acestui incident va fi investigat”, a spus el. „Chiar și cea mai mică neglijență va fi scoasă la iveală. Oricine va fi găsit vinovat sau responsabil nu va fi cruțat.”

Ustel a adăugat că Garda de Coastă turcă și armata turcă asistă echipele de salvare din Ciprul de Nord, descriind incidentul drept cea mai gravă tragedie maritimă din istoria țării.