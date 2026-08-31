 Pasajul Basarab se redeschide complet din 7 septembrie. Tramvaiele revin pe traseele normale
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Pasajul Basarab se redeschide complet din 7 septembrie. Tramvaiele revin pe traseele normale

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Șoferii din București primesc o veste importantă la început de toamnă. Restricțiile majore de pe Pasajul Basarab vor fi ridicate începând cu 7 septembrie, când circulația rutieră va reveni la normal. Tot atunci este prevăzută și reluarea circulației tramvaielor pe pasaj.

Lucrări la Pasajul Basarab
Lucrări la Pasajul Basarab Foto: Facebook

Lucrările desfășurate în ultimele luni au intrat în etapa finală. Intervențiile au vizat atât carosabilul, cât și mai multe elemente ale structurii pasajului, iar autoritățile anunță că principalele restricții vor fi eliminate odată cu începerea școlii.

Lucrările de pe Pasajul Basarab au intrat în ultima etapă

În prezent, muncitorii desfășoară ultimele intervenții înainte de redeschiderea ambelor artere ale pasajului. Pe sensul dintre Șoseaua Grozăvești și Bulevardul Titulescu, carosabilul a fost frezat și asfaltat, iar marcajele rutiere au fost aplicate.

O parte dintre lucrări se concentrează acum asupra rosturilor de dilatație și a tablierului metalic. În paralel, sunt efectuate intervenții și pe bretelele de acces, unde asfaltul vechi este îndepărtat pentru pregătirea suprafeței.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, lucrările principale trebuie finalizate până la 6 septembrie, astfel încât din ziua următoare traficul să poată fi reluat fără restricțiile majore existente în această perioadă.

Tramvaiele vor circula din nou pe pasaj

Odată cu redeschiderea Pasajului Basarab, va fi reluată și circulația tramvaielor. Restricțiile care au afectat transportul public în zona pasajului vor fi eliminate din 7 septembrie, astfel încât tramvaiele să poată reveni pe traseele normale.

Revenirea transportului electric coincide cu începutul noului an școlar, perioadă în care traficul din Capitală crește în mod obișnuit. Astfel, redeschiderea completă a pasajului va permite atât autoturismelor, cât și tramvaielor să traverseze din nou zona în condiții normale.

Lucrările nu se opresc însă definitiv la data de 7 septembrie. Autoritățile au precizat că anumite intervenții vor continua și după reluarea circulației, însă acestea vor avea un caracter punctual și nu ar trebui să afecteze semnificativ traficul.

Ce lucrări mai sunt programate până la finalul anului

Intervențiile efectuate până acum au inclus curățarea mecanică a elementelor structurale dintre Calea Plevnei și zona Grozăvești, repararea fisurilor și refacerea unor elemente de protecție. Pe calea de rulare a fost îndepărtat asfaltul de pe sectoarele afectate de restricții și de pe rampele de acces închise.

Au fost realizate, de asemenea, lucrări la bordurile de protecție, au fost reparate fisurile de profunzime și au fost montate rosturi de dilatație. Tablierul metalic este în continuare vizat de operațiuni de protecție și vopsire.

După 7 septembrie, lucrările vor continua în anumite zone ale pasajului. Sunt prevăzute restricții temporare pe câte o bandă, pe segmente scurte, cu lungimi cuprinse între aproximativ 50 și 200 de metri. Aceste intervenții sunt programate până la sfârșitul anului.

În aceeași perioadă sunt prevăzute lucrări pentru refacerea sistemului de iluminat și modernizarea sistemului de supraveghere și monitorizare a traficului.

Astfel, deși principalele restricții dispar din 7 septembrie, șantierul de la Pasajul Basarab va continua pentru lucrările rămase de executat. Diferența este că intervențiile ulterioare se vor desfășura pe tronsoane scurte și cu măsuri temporare de restricționare a circulației.

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