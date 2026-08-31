 Cutremur în Vrancea, în această dimineață. Este al optulea seism înregistrat în luna august
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Cutremur în Vrancea, în această dimineață. Este al optulea seism înregistrat în luna august

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Un nou cutremur s-a produs luni dimineață în zona seismică Vrancea, la ora 07:12, având o magnitudine de 3,4 grade pe scara Richter, potrivit datelor oficiale transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur în Vrancea
Cutremur în Vrancea Foto: Arhivă

Seismul a avut loc la o adâncime intermediară de 98 de kilometri, fiind al optulea fenomen tectonic înregistrat în România de la începutul lunii august.

În total, pe parcursul acestei luni, valorile înregistrate au variat între 3 și 4,5 grade pe scara Richter, două dintre seisme depășind pragul de magnitudine 4.

 Seism la adâncimea de 98 de kilometri: unde s-a resimțit mișcarea tectonică

Potrivit buletinului emis de seismologi, mișcarea telurică de 3,4 grade s-a produs în județul Vrancea, la o adâncime de 98 de kilometri, fiind localizată în proximitatea marilor centre urbane din regiune.

Seismul s-a înregistrat în apropierea următoarelor orașe: 30 km sud de Focșani, 67 km sud de Brașov, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 85 km sud de Bârlad, 90 km sud de Bacău și 93 km est de Brașov, potrivit Antena 3 CNN.

Bilanțul lunii august: opt cutremure înregistrate pe teritoriul României

Evenimentul tectonic din această dimineață completează o serie de mișcări seismice regulate specifice zonei de curbură a Carpaților.

De la începutul lunii august, rețeaua națională de monitorizare a detectat opt cutremure cu magnitudini cuprinse între 3 și 4,5 grade pe scara Richter.

Dintre acestea, două mișcări seismice au depășit pragul de 4 grade, fiind clasificate la o intensitate macroseismică de gradul III, fără a genera pagube materiale sau panică în rândul populației.

Regiunea seismică Vrancea rămâne cea mai activă arie tectonică din România, definită în principal prin cutremure de adâncime intermediară (între 60 și 200 de kilometri).

Datorită acestei adâncimi considerabile, energia eliberată de focarele vrâncene se propagă eficient de-a lungul arcului carpatic, undele seismice putând fi resimțite pe arii geografice extinse, inclusiv în sudul și estul țării.

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