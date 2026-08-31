 O fetiță din munții de lângă Șugag i-a impresionat pe români. Cât de grea este viața micuței care se ocupă de oi și mulge vacile
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O fetiță din munții de lângă Șugag i-a impresionat pe români. Cât de grea este viața micuței care se ocupă de oi și mulge vacile

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Un român a dezvăluit viața pe care o duc o mamă și fiica ei în munții de lângă Șugag. Acolo, cele două se ocupă de oi, vaci și multe alte animale din gospodăria lor. Fac telemea și brânză de burduf, ce este păstrată, mai apoi, într-un beci de piatră. Iulia este un ajutor de nădejde și nu se sperie de treburile grele.

Iulia, fetița de la stâna Șugag.
Iulia, fetița de la stâna Șugag. Foto: captură YouTube

De dimineață și până seară cele două lucrează din greu. Fetița își ajută mama la treburile gospodărești și nu fuge de nicio altă muncă fizică. Are grijă de oi, mulge vacile și face curățenie în jurul casei. Cum arată o zi din viața lor.

Cum arată o zi din viața unei familii de la munte

Un român a mers la o stână de munte, lângă Șugag, acolo unde o mamă și fiica ei, Iulia, se ocupă de animale, și a dezvăluit cum arată o zi din viața acestora. Fetița este un ajutor de nădejde pentru familie și își împarte timpul între școală și treburile gospodărești.

Deși este vacanța de vară, ea a muncit cot la cot cu mama ei. Cele două au atât oi și vaci, cât și porci și găini. Iulia a dezvăluit cum arată o zi din viața ei și ce treburi face ea zi de zi. Aceasta susține că, cel mai mult, ea se ocupă de oi.

Dimineața o ajută pe mama ei la muls oile și pleacă cu ele pe câmp. Se întoarce în jurul orei 13.00-14.00, lasă animalele să se odihnească la umbră, în timp ce mai face alte treburi pe la stână. Merge după vaci, pentru a-i ușura treaba mamei, apoi pleacă din nou, peste câteva ori, din nou cu oile, și stă cu ele până seara la ora 22.00. Închide oile, mănâncă și se culcă, iar următoarea zi o ia de la capăt.

Iulia a mărturisit că dragostea pentru animale a venit încă de când s-a născut. Aceasta a crescut printre ele și „i-au furat inima”, iar pe zi ce trece îi sunt tot mai dragi. 

„Dacă n-ai răbdare cu oile n-ai de ce să te bagi la ele, că e degeaba. Adică cu animalele în general trebuie să ai răbdare, dar mai ales cu ele. Trebuie să le iei ușor”, a spus Iulia

Viața departe de televizor

Întrebată de cum se simte atunci când alți copii de vârsta ei au acces la televizor, aceasta susține că nu simte lipsa acestui lucru, iar când vine vorba de joacă, micuța a menționat că singura ei joacă sunt tot animalele. În același timp, copila mărturisește că nu a avut probleme nici cu copiii de la școală din cauza faptului că este o mică ciobăniță.

„Suntem numai opt copii și toți provenim din astfel de familii”, a spus Iulia. 

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