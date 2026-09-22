 Noi taxe pentru șoferii din România de la 1 octombrie 2026. Ce trebuie să știe șoferii
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Noi taxe pentru șoferii din România de la 1 octombrie 2026. Ce trebuie să știe șoferii

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Apar noi reguli pentru șoferii din România începând cu 1 octombrie 2026. Intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale, iar pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus TollRo, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului

Reguli noi pentru șoferii din România.
Reguli noi pentru șoferii din România. Foto: pexels.com

În același timp, se elimină anumite taxe de pod. Schimbările care se referă la aplicarea unor tarife rutiere pe drumurile naționale sunt prevăzute în Legea nr. 226/2023.

Nou mod de tarifare pentru șoferii din România

Pentru vehiculele de marfă cu masa de peste 3,5 tone, rovinieta va fi înlocuită de TollRo. Astfel, taxa va fi calculată prin înmulțirea unui tarif unitar cu distanța parcursă, exprimată în kilometri întregi, pe rețeaua de drumuri naționale. În același timp, valoarea taxei va fi stabilită și în funcție de clasa de emisii a vehiculului. Taxa nu va mai fi una fixă pe perioadă determinată

Dacă până acum tariful era stabilit exclusiv pe criterii de timp, de la 1 octombrie valoarea rovinietei va depinde direct și de clasa de emisii poluante, norma Euro, a mașinii. Astfel, autovehiculele mai vechi, cu norme de poluare inferioare, vor genera costuri de drum mai ridicate comparativ cu modelele mai noi sau cu cele electrice și hibrid.

Neplata TollRo va fi sancțioantă cu o amendă cuprinsă între 10 și 20 de ori valoarea sumei datorate. Dacă distanța parcursă nu poate fi stabilită, se va aplica un TollRo forfetar de 2.000 de lei, la care se adaugă o amendă de 5.000 de lei. Transportatorii străini vor primi o scrisoare de informare și vor avea la dispoziție 72 de ore pentru efectuarea plății.

Sumele colectate din rovinietă și TollRo vor constitui venituri ale CNAIR și vor fi utilizate pentru întreținerea și modernizarea drumurilor naționale, precum și pentru rambursarea creditelor contractate pentru infrastructura rutieră, scrie antena3.ro.

Începând cu data de 1 octombrie 2026 rovinietele emise în baza vechii ordonanțe nu vor mai fi valabile. Excepție fac rovinietele pentru autoturismele de până la 3,5 tone, ce rămân valabile până la data de expirare.

Taxele de pod sunt eliminate

În același timp, șoferii trebuie să știe că taxele de pod vor fi eliminate. Această măsură include și taxele pentru Fetești - Cernavodă, Giurgeni - Vadu Oii, Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse și Podul Calafat - Vidin.

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