Un român a câștigat peste 1,3 milioane de lei la Loto. Unde a fost jucat biletul norocos

Premiul cel mare la Noroc, în valoare de peste 1,34 milioane de lei, și-a găsit câștigătorul la extragerea din 15 octombrie 2026. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Balotești, județul Ilfov.

A câștigat peste 1,3 milioane de lei la Loto Foto: profimedia

Unde au fost extrase celelalte bilete

Potrivit site-ului bilete.loto, tot la aceeași tragere, un alt jucător a obținut marele premiu la Noroc Plus, în valoare de 192.720,96 de lei, cu un bilet cumpărat din Timișoara.

Au fost înregistrate câștiguri importante și la Loto 6/49, unde cinci jucători au nimerit numerele câștigătoare de la categoria a II-a, fiecare urmând să încaseze câte 55.558,16 lei. Trei dintre biletele norocoase au fost validate la agenții loto din Comănești, județul Bacău, Azuga, județul Prahova și Turnu Măgurele, în timp ce alte două au fost achiziționate online, prin intermediul platformei oficiale bilete.loto.ro.

Rezultatele extragerii de joi, 15 octombrie: numerele câștigătoare

Biletele norocoase validate la agențiile loto pot aduce câștiguri substanțiale participanților care au nimerit combinațiile extrase din urne:

Loto 6 din 49: 12, 36, 3, 1, 29, 34

12, 36, 3, 1, 29, 34 Joker: 15, 14, 9, 10, 30 + 14

15, 14, 9, 10, 30 + 14 Loto 5 din 40: 15, 24, 25, 17, 2, 29

15, 24, 25, 17, 2, 29 Noroc: 1 7 5 9 4 9 3

1 7 5 9 4 9 3 Super Noroc: 5 0 6 3 6 1

5 0 6 3 6 1 Noroc Plus: 3 2 9 0 3 1.

Reporturi impresionante

Fondul de premiere a atins niveluri spectaculoase pentru această sesiune de joc.

La jocul vedetă, Loto 6/49, reportul înregistrat la categoria I a depășit 13,63 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro), în timp ce jocul asociat Noroc a pus la bătaie un report cumulat de peste 2,41 milioane de lei (echivalentul a circa 450.700 de euro).

Șanse importante au fost puse în joc și la celelalte categorii:

La Joker, categoria I a înregistrat un report de peste 9 milioane de lei (peste 1,68 milioane de euro), suplimentat la categoria a II-a de un fond de peste 49.400 de lei. Jocul Noroc Plus a oferit un report cumulat de peste 189.200 de lei (peste 35.400 de euro).

Totodată, la Loto 5/40 s-a consemnat la categoria I un report de peste 2,31 milioane de lei (peste 432.900 de euro), iar la jocul Super Noroc a fost înregistrată o sumă pusă în joc de peste 473.400 de lei (aproximativ 88.500 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat la tragerea organizată pe 13 august. Un jucător a reușit performanța de a ghici toate cele șase numere extrase, adjudecându-și suma colosală de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Ceea ce face acest record cu atât mai spectaculos este investiția minimă din spatele biletului. Norocosul câștigător a completat o singură variantă simplă la Loto 6/49, pentru care a achitat o taxă de joc de numai 8,5 lei, demonstrând că o miză simbolică poate genera o sumă capabilă să schimbe radical o viață.