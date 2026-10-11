Rezultate LOTO duminică, 11 octombrie 2026. Marele premiu la Loto 6/49 este de peste 2,5 milioane de euro

Milioane de români visează la marele premiu de la Loto iar, în fiecare săptămână, mulți dintre aceștia își pun în joc numerele norocoase. Astăzi, românii vor avea o nouă oportunitate de a pune mâna pe premiile puse în joc de Loteria Română.

Astăzi au loc noi trageri la Loto Foto: IStock

Astăzi, 11 octombrie, au loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. În urma tragerilor precedente, din data de 8 octombrie, Loteria Română a acordat nu mai puțin de 15.000 de câştiguri, a căror valoare totală a trecut pragul de 1,47 milioane de lei.

Rezultate LOTO duminică, 11 octombrie

Numerele norocoase extrase astăzi, 11 octombrie, vor fi afișate după ora 18:30!

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Marele premiu la Loto 6/49 este de peste 2,5 milioane de euro

Românii care vor ghici toate numerele norocoase de la tragerile de astăzi vor putea pune mâna pe premii semnificative. La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,63 milioane de lei, adică undeva în jur de 2,54 milioane de euro.

În același timp, la Noroc, premiul cel mare oferit este de 2,41 milioane de lei, adică undeva în jur de 450.700 de euro. La categoria I de la Joker, marele premiu este de peste 9 milioane de lei, mai precis, aproape 1,68 milioane de euro. La categoria a II-a reportul la Joker este de peste 49.400 de lei.

Românii care vor ghici toate numerele câștigătoare de la Noroc Plus vor pune mâna pe un premiu în valoare de 189.200 de lei, adică undeva în jur de 35.400 de euro. La categoria I de la Loto 5/40, premiul oferit este de 2,31 milioane de lei, adică 432.900 de euro.

Iar, nu în ultimul rând, marele premiu oferit la categoria I de la Super Noroc este de 473.400 de lei, adică aproape 88.500 de euro.

În urma tragerilor de astăzi, 11 octombrie, românii care ghicesc toate numerele norocoase au oportunitatea de a pune mâna pe premii uriașe.