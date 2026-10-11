3 greșeli de renovare care îți pot scădea valoarea casei. Experții spun ce trebuie să eviți

Cândva, aceste sfaturi erau foarte populare iar proprietarii din întreaga lume încercau să-și remodeleze casele urmând aceste indicații. Acum, ele sunt complet depășite, iar dacă vom dori să ne vindem casa, riscăm să îndepărtăm potențiali cumpărători care își doresc ceva mult mai modern.

Griul nu mai este la modă în locuințe Foto: Arhivă

Dacă suntem interesați să ne renovăm casa, este foarte important să fim atenți în ce sfaturi ne vom pune încrederea. Dacă nu avem grijă, există riscul ca apartamentul nostru să aibă un aspect învechit, care va face o impresie proastă, în ciuda faptului că de-abia a fost renovat.

Paul Kershaw, un expert din Marea Britanie, a vorbit despre sfaturile cândva populare care, acum, pot avea un aspect negativ asupra proprietății noastre. Iar una dintre primele greșeli pe care le putem face este vopsirea pereților în nuanțe de gri, conform express.co.uk.

Culoarea pereților este foarte importantă

Ani la rând, griul a fost culoarea preferată pentru locuințe. Era simplu și putea fi personalizat ușor prin intermediul mobilierului și accesoriilor. Cu toate acestea, în lumina naturală a zilei poate părea rece și se poate decolora rapid, ceea ce poate face ca locuința să pară mai veche și mai uzată.

În plus, dacă avem un șemineu, nu trebuie să renunțăm la el. Pe măsură ce șemineele devin tot mai rare, faptul că unul există în casa noastră poate crește valoarea proprietății cu aproximativ 5%.

Mulți oameni fac aceste greșeli

Potrivit expertului, la fel de important este să renunțăm la gazonul artificial. Potrivit acestuia, gazonul de acest fel va căpăta rapid un aspect neplăcut și învechit, care afectează valoarea casei.

Iar, nu în ultimul rând, Kershaw spune că trebuie să renunțăm la ramele albe ale termopanului. Această culoare nu mai este considerată a fi una populară în ultima perioadă, iar, potrivit expertului britanic, termopanul de acest fel poate afecta valoarea casei, atunci când încercăm să o vindem. Potrivit acestuia, este important să evităm greșelile de acest fel.