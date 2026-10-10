5 fructe de toamnă bogate în fibre, recomandate de nutriționiști. De ce nu ar trebui să lipsească din alimentație

Toamna este sezonul perfect pentru cei care vor să-și diversifice dieta și să se bucure de gusturi și experiențe noi. În plus, pe lângă gust, multe fructe de toamnă au și un conținut foarte ridicat de fibre, motiv pentru care nu trebuie să lipsească din farfuria noastră.

Dovleacul este surprinzător de sănătos Foto: Shutterstock

În această perioadă din an, piețele și magazinele din întreaga țară vor fi pline de fructe proaspete, delicioase și, nu în ultimul rând, sănătoase. Aceste fructe au un nivel ridicat de fibre și, potrivit medicilor nutriționiști, vor fi foarte benefice pentru starea noastră de sănătate.

Mere

Aceste fructe sunt deja faimoase pentru beneficiile pe care le pot avea pentru organismul nostru.

„Merele sunt o sursă bună de pectină, un tip de fibre solubile care pot contribui la scăderea colesterolului, la reglarea glicemiei și la susținerea microbiomului intestinal. Merele conțin o varietate de polifenoli atât în coajă, cât și în pulpă, care au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii”, spune nutriționistul Avery Zenker, conform EatingWell.

Pere

Un alt fruct specific toamnei care are un conținut ridicat de fibre și care este recomandat de nutriționiști este para.

„Perele conțin un amestec de fibre solubile, inclusiv pectină, și fibre insolubile, contribuind astfel atât la reglarea tranzitului intestinal, cât și la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului”, a spus și nutriționistul Payton Brewer.

Kaki

Acest fruct delicios se găsește în mai toate magazinele din țară și are un conținut de fibre surprinzător de mare.

„Culoarea lor frumoasă, portocalie, provine de la carotenoide, inclusiv beta-caroten, pe care organismul îl transformă în vitamina A. De asemenea, curmalele japoneze sunt bogate în vitamina C și alți antioxidanți, care oferă beneficii antiinflamatorii”, spune și expertul Kinga Portik-Gumbs.

Rodii

Rodiile sunt deja faimoase ca fiind fructe sănătoase și sunt recomandate în aproape orice fel de dietă.

„Rodia nu doar că îți oferă o modalitate simplă de a adăuga fibre în alimentație, ci este și bogată în antioxidanți, precum quercetina și antocianinele, fiind totodată o sursă excelentă de vitamina C, zinc, magneziu și potasiu”, explică nutriționista Samina Qureshi.

Dovleac

Dovleacul este, fără doar și poate, vedeta toamnei. Însă, nu mulți oameni știu că el este și foarte sănătos și plin de fibre.

„Doar o cană de dovleac oferă de peste două ori valoarea zilnică recomandată de vitamina A, care contribuie la menținerea sănătății vederii, la funcționarea sistemului imunitar și la sănătatea pielii”, spune Brewer.