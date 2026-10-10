 Țara în care încă poți cumpăra mașini second-hand cu doar 1.000 de euro. Trei modele sunt foarte ieftine
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Țara în care încă poți cumpăra mașini second-hand cu doar 1.000 de euro. Trei modele sunt foarte ieftine

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De obicei, achiziționarea unei mașini este un angajament financiar serios, chiar și atunci când alegem un autovehicul second-hand. Însă, există și variante perfecte pentru un buget foarte redus, iar partea cea mai bună este faptul că aceste modele se găsesc chiar lângă România!

Unele mașini second-hand pot fi foarte ieftine
Unele mașini second-hand pot fi foarte ieftine Foto: Shutterstock

Atunci când vrem să cumpărăm o mașină, primul lucru pe care îl vom observa este faptul că, până și variantele second-hand pot fi destul de costisitoare. Însă, dacă știm unde să căutăm, vom descoperi și unele opțiuni perfecte pentru un buget foarte redus. În Serbia, de exemplu, încă se mai găsesc trei modele foarte ieftine, care nu costă decât 1.000 de euro.

Mai precis, potrivit informațiilor de la Blic, este vorba despre Fiat Punto, Opel Corsa și Renault Clio. Aceste trei mașini sunt foarte ieftine și nu trebuie aduse în țară de la o distanță uriașă.

Mașinile nu costă decât 1.000 de euro

Fiat Punto este una dintre cele mai populare alegeri, iar variantele care au un motor pe benzină de 1.2 litri sunt perfecte pentru cumpărătorii cu un buget foarte redus. Piesele de schimb se găsesc foarte ușor, iar pe site-urile din Serbia pot fi găsite astfel de mașini care se vând cu numai 700 sau chiar 800 de euro.

Desigur, este important să verificăm mașina cu foarte mare atenție, pentru a nu descoperi probleme tehnice care ne vor costa mii de euro să le rezolvăm.

Prețurile sunt surprinzător de mici

O altă opțiune foarte ieftină este Opel Corsa, mai ales generațiile mai vechi, care sunt echipate cu un motor pe benzină. Mașina nu are sisteme electrice prea complexe, dar, la fel ca în cazul oricărui alt autovehicul vechi și surprinzător de ieftin, trebuie să verificăm totul cu atenție înainte de a o cumpăra.

Iar, nu în ultimul rând, o altă mașină second-hand foarte ieftină în Serbia este și Renault Clio, mai ales versiunea care are un motor pe benzină de 1.2 litri. Însă, experții spun că este important să ne păstrăm o rezervă de bani pentru diverse reparații imediate, atunci când cumpărăm mașini atât de ieftine.

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