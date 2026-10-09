 Cum să te pregătești pentru trecerea la ora de iarnă. Obiceiul de 15 minute care te ajută să dormi mai bine
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Cum să te pregătești pentru trecerea la ora de iarnă. Obiceiul de 15 minute care te ajută să dormi mai bine

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O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să ne apropiem de noaptea în care se va trece la ora de iarnă. Mai precis, între 24 și 25 octombrie, ceasurile se vor da înapoi cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00. Înainte de această schimbare, medicii ne fac tuturor câteva recomandări.

Ora se va schimba în această lună
Ora se va schimba în această lună Foto: Shutterstock

Cum deja ne apropiem cu pași repezi de noaptea în care vom trece la ora de iarnă, trebuie deja să ne pregătim pentru faptul că orele noastre de somn vor fi date peste cap. Deși poate părea a fi o diferență minoră, perioada în care se schimbă ora este, întotdeauna, una în care ritmul nostru natural este dat peste cap, iar multor oameni le este greu să se obișnuiască cu noua oră.

Din acest motiv, doctorița Allie Hare, o expertă atunci când vine vorba despre probleme legate de somn, spune că există un lucru simplu pe care trebuie să-l facem pentru a fi pregătiți atunci când va sosi momentul în care vom da ceasul înapoi.

Ceasurile vor fi date înapoi în această lună

Chiar dacă este vorba despre o schimbare aparent minoră, ora de iarnă ne poate da peste cap ritmul și starea de sănătate.

„Când ceasurile se dau înapoi pe 25 octombrie, chiar dacă este vorba despre o singură oră, schimbarea îți poate afecta semnificativ calitatea somnului, deoarece îți poate perturba ritmul natural al organismului. Totuși, câteva măsuri simple, luate înainte de această schimbare, te pot ajuta să te adaptezi mai ușor și să te odihnești bine”, spune dr. Hare, potrivit Wales Online.

Obiceiul care te poate ajuta să dormi mai bine

Din fericire, există câteva lucruri pe care le putem face pentru a reduce impactul pe care ora de iarnă îl va avea asupra noastră. O modificare de numai 15 minute a rutinei noastre de dinainte de culcare ne poate fi de mare ajutor în perioada următoare.

„Pentru a te pregăti pentru trecerea la ora de iarnă, încearcă să îți închei rutina de seară cu aproximativ 15 minute mai târziu în fiecare noapte, în săptămânile premergătoare schimbării orei. Acest lucru îți va ajuta creierul și corpul să se adapteze la schimbarea care urmează. Această ajustare treptată va contribui la sincronizarea ritmului circadian, un factor important pentru un somn odihnitor și recuperator”, mai spune experta.

Dr. Hare mai sugerează să luăm cina puțin mai târziu și să ne menținem un stil de viață activ în timpul zilei.

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