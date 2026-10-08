 Multe femei însărcinate evită aceste alimente, dar medicii le recomandă. Motivele pentru care trebuie introduse în dietă
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Multe femei însărcinate evită aceste alimente, dar medicii le recomandă. Motivele pentru care trebuie introduse în dietă

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Cei mai mulți oameni care doresc să adopte un stil de viață mai sănătos aleg să evite aceste alimente. Însă, poate în mod surprinzător, femeile însărcinate nu ar trebui să ignore beneficiile pe care aceste patru alimente le pot avea pentru starea lor generală de sănătate.

Aceste alimente pot fi foarte sănătoase
Aceste alimente pot fi foarte sănătoase Foto: AdobeStock Images

O sarcină este mereu un moment important, în care orice familie ia mult mai în serios dieta și diversele avertismente legate de impactul pe care alimentația o poate avea asupra stării de sănătate. Iar, potrivit EatingWell, există unele alimente pe care femeile însărcinate tind să le evite dar care, poate în mod surprinzător, sunt foarte benefice pentru organism.

Fructe

Motivul pentru care multe mame evită fructele este conținutul acestora de zahăr și impactul pe care zahărul îl poate avea asupra copilului.

„Aș fi mult mai îngrijorată pentru cineva care elimină în mod inutil fructele din alimentație în timpul sarcinii decât de faptul că mănâncă o piersică sau un măr”, a spus experta Lisa Spriet.

Fructele contribuie, de asemenea, la satisfacerea necesarului tot mai mare de nutrienți al organismului. Căpșunile, portocalele și kiwi-ul furnizează vitamina C, care ajută organismul să producă colagen, contribuind la dezvoltarea pielii, oaselor și a altor țesuturi conjunctive ale bebelușului.

Pește

În cazul peștelui, motivul pentru care femeile însărcinate îl evită este nivelul de mercur.

„Acesta este unul dintre cazurile în care îngrijorarea are o anumită justificare, însă mesajul este adesea dus prea departe”, spune Spriet.

Alegerea peștilor cu un conținut mai scăzut de mercur poate fi o alegere benefică. Somonul și sardinele, de exemplu, furnizează acid docosahexaenoic (DHA), un acid gras omega-3 pe care bebelușul îl folosește pentru dezvoltarea țesutului cerebral și a celui ocular. DHA se acumulează rapid în aceste țesuturi în timpul celui de-al treilea trimestru de sarcină, astfel că includerea peștelui în alimentație poate contribui la asigurarea necesarului de DHA într-o perioadă de dezvoltare intensă.

Cereale fortificate pentru micul dejun

„Îi încurajez adesea pe clienții mei să se uite la informațiile nutriționale, în loc să judece un aliment în funcție de faptul că este sau nu ambalat într-o cutie”, mai spune experta.

În timpul sarcinii, necesarul de fier crește la 27 de miligrame pe zi, deoarece volumul de sânge se mărește pe parcursul sarcinii. Fierul contribuie la producerea hemoglobinei, proteina din globulele roșii care transportă oxigenul către țesuturile tale și către bebelușul aflat în creștere. Din acest motiv, aceste cereale pot fi foarte utile.

Ouă

Nici ouăle nu trebuie ignorate în timpul sarcinii, conform expertei.

„Pentru majoritatea oamenilor, nu există niciun motiv pentru a evita ouăle întregi în timpul sarcinii”, spune Spriet.

Consumarea gălbenușului oferă colină, un nutrient de care bebelușul are nevoie pentru a construi membranele celulare și pentru a produce acetilcolină, o substanță chimică ce permite celulelor nervoase să comunice între ele.

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