 Trucul simplu care te ajută să ai mereu o casă curată. O expertă în curățenie dezvăluie metoda care îți ușurează munca”
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Trucul simplu care te ajută să ai mereu o casă curată. O expertă în curățenie dezvăluie metoda care îți ușurează munca”

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Este mult mai ușor să ne menținem casa curată de-a lungul anului dacă urmăm aceste sfaturi, spune o expertă în curățenie. Din fericire, aceste metode sunt foarte ușor de pus în practică și sunt surprinzător de rapide.

Curățenia poate fi mult mai ușoară decât pare inițial
Curățenia poate fi mult mai ușoară decât pare inițial Foto: Shutterstock

Lucruri banale precum ștersul prafului și datul cu aspiratorul sunt deja integrate în rutina noastră săptămânală, dar o curățenie mult mai serioasă în casă poate fi destul de intimidantă pentru mulți oameni. Din fericire, potrivit express.co.uk, există câteva trucuri simple la care putem apela pentru a ne menține casa curată de-a lungul anului.

Sandy Willis, o expertă în curățenie, a vorbit despre metodele la care apelează pentru a se asigura că apartamentul ei rămâne curat, fără să fie nevoie să depună prea mult efort.

Prima metodă folosită de Sandy este să împartă activitățile de curățenie pe parcursul săptămânii. Ea își alocă timp pentru o curățenie mai temeinică și o alternează pe parcursul săptămânii cu treburi mai mici și mai simple, precum aspiratul și ștersul prafului.

De exemplu, o dată pe lună, își rezervă o zi pentru o curățenie generală serioasă, însă, în restul lunii, continuă să se ocupe de treburile mai mici.

Trucurile ingenioase pentru o casă mai curată

De asemenea, ea se ocupă de zone specifice din casă, în loc să încerce să curețe toate camerele în aceeași zi.

„Această strategie de organizare pe zone previne epuizarea și asigură faptul că fiecare zonă primește atenția pe care o merită. De obicei, îmi ia aproximativ două săptămâni să finalizez întregul proces, dedicând câteva ore în fiecare săptămână unei anumite zone sau sarcini”, a spus Sandy, conform sursei citate.

Trebuie să decizi care sunt prioritățile tale

Pentru a nu fi copleșit de tot ce trebuie făcut pentru a menține curățenia, este important să ne prioritizăm eforturile. Experta se concentrează asupra aspectelor curățeniei care au un impact direct asupra sănătății familiei sale, cum ar fi curățarea covoarelor pline de praf sau igienizarea suprafețelor atinse frecvent, precum mânerele ușilor și blaturile din bucătărie.

„Cred că multe persoane nu se gândesc la importanța curățării regulate a acestor zone, însă acestea pot acumula o cantitate semnificativă de praf și alergeni”, explică Sandy.

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