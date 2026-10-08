 Au apărut ciuperci peste noapte în curtea ta? Ce spun experții în grădinărit că trebuie să faci
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Au apărut ciuperci peste noapte în curtea ta? Ce spun experții în grădinărit că trebuie să faci

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dacă ne numărăm printre românii care locuiesc la curte, atunci mai mult ca sigur că am observat că există situații în care, de-a lungul gazonului, apar ciuperci. Acestea își pot face apariția peste noapte și devine important să știm dacă prezența ciupercilor trebuie să ne îngrijoreze și cum o putem stopa.

Ciupercile pot fi înlăturate ușor
Ciupercile pot fi înlăturate ușor Foto: Getty Images

Chiar dacă pare că ciupercile au apărut din senin, în realitate, în curtea noastră existau deja spori care au făcut posibilă apariția ciupercilor. Iar atunci când au loc ploi semnificative, putem să ne trezim a doua zi dimineață și vom vedea că a apărut această problemă neobișnuită.

„Atunci când există o cantitate abundentă de precipitații, împreună cu zone umbrite, lemn îngropat, rădăcini moarte de copaci, un strat excesiv de paie sau mulci umed, aceștia sunt principalii factori care stimulează apariția ciupercilor”, a spus expertul în îngrijirea gazonului Jose Lopez, conform RealSimple.

Este o problemă foarte comună

Există mai multe tipuri de ciuperci care pot apărea în curțile noastre și se împart, în general, în două categorii. În timp ce anumite varietăți cresc direct din sol, altele se atașează de diverse obiecte, cum ar fi bucățile de lemn.

Înainte de a îndepărta ciupercile, este important să identificăm tipul acestora. Multe dintre ele pot oferi indicii despre posibile probleme din curte. De exemplu, unele sunt parazite, ceea ce reprezintă un semn că arborii din apropiere ar putea fi în pericol. Altele sunt otrăvitoare, ceea ce le transformă într-o amenințare pentru animalele de companie sau pentru copii. Iar unele sunt chiar benefice pentru curte și arbori.

Ce trebuie să faci dacă găsești ciuperci în curte

În general, multe ciuperci dispar de la sine și pot fi lăsate în pace. Excepțiile includ ciupercile toxice, care trebuie să fie îndepărtate din motive de siguranță, sau chiar și ciupercile care pot afecta aspectul estetic al gazonului.

„Cea mai bună abordare pentru a ține sub control ciupercile este să îndepărtați fiecare ciupercă imediat ce este descoperită. După ce este îndepărtată de pe suprafața gazonului, puneți fiecare ciupercă într-o pungă de plastic închisă ermetic, astfel încât nicio ciupercă să nu scape în timpul aruncării”, recomandă Lopez.

Ghid de cumpărături

oana olaru sursa fb jfif
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei Național
Celine Dion foto Profimedia jpg
VideoCeline Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert de la Paris Vedete internaționale
image
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem” adevarul.ro
image
„Tanga” există de mii de ani. Cum arătau cele mai vechi „lenjerii sexy” din istorie adevarul.ro

Parteneri

image
El este șoferul microbuzului în care a murit maseurul lui Dinamo 2. Nicolae Zgondoiu a fost identificat de FANATIK. Văduva lui Constantin Covaciu recunoaște un detaliu tulburător www.fanatik.ro
image
La 100 de ani, nu renunță la cina ei preferată, una neaşteptată: "Sunt în rai" observatornews.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori www.antena3.ro
image
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat” www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Actrița Eva Marie Saint, câștigătoare a premiului Oscar și vedetă în filmul lui Hitchcock, s-a stins din viață la 102 ani www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: „N-au fost chiar aşa mulţi” as.ro
image
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la vizita din secțiile de Neonatologie din Bucureşti. Ţinuta aleasă nu a trecut neobservată playtech.ro
image
“Pe altarul FCSB”. Daniel Șendre dă de pereți cu Justin Ștefan. “Competentul LPF micșorează stupid celelalte cluburi din Superliga” www.fanatik.ro
image
ndă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Organizația Mondială a Sănătății a transmis oficial informații legate de riscul ca ciuma pneumonică din Rusia să ajungă în Europa. Ce spun reprezentanții OMS www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
Iubitul Valentinei, Vlad Bălțățeanu jpg
Noi detalii despre ziua tragediei Valentinei. Ce i-ar fi povestit Vlad Bălțățeanu unui apropiat: „Era moartă lângă el în pat” Național
Cristian Adomnitei jpg
Despăgubiri uriașe pentru Cristian Adomniței! Câți bani îi plătește statul după achitarea definitivă Național
gard freeimages1 jpeg
Amendă de până la 20.000 de lei pentru românii care stau la curte! Ce nu au voie să lase în fața porții Național
smurd jpg
Planul Roșu de Intervenție, activat în Vâlcea după un accident grav. Un microbuz s-a ciocnit cu o mașină Național
Banner Cove
Gabriel Coveşeanu, manager al Teatrului „Ion Creangă”. Ce notă a primit pentru proiectul său Național
bebelus jpg
O femeie din Italia a născut la 59 de ani o fetiță sănătoasă. Mărturiile medicilor: „Un eveniment cu adevărat rar” Internațional
oana olaru sursa fb jfif
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei Național
copil sclav stana jpg
I-a promis salariu și cazare, dar l-ar fi transformat în sclav. Un român, anchetat în Ungaria Internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net