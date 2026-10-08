Au apărut ciuperci peste noapte în curtea ta? Ce spun experții în grădinărit că trebuie să faci

Dacă ne numărăm printre românii care locuiesc la curte, atunci mai mult ca sigur că am observat că există situații în care, de-a lungul gazonului, apar ciuperci. Acestea își pot face apariția peste noapte și devine important să știm dacă prezența ciupercilor trebuie să ne îngrijoreze și cum o putem stopa.

Ciupercile pot fi înlăturate ușor Foto: Getty Images

Chiar dacă pare că ciupercile au apărut din senin, în realitate, în curtea noastră existau deja spori care au făcut posibilă apariția ciupercilor. Iar atunci când au loc ploi semnificative, putem să ne trezim a doua zi dimineață și vom vedea că a apărut această problemă neobișnuită.

„Atunci când există o cantitate abundentă de precipitații, împreună cu zone umbrite, lemn îngropat, rădăcini moarte de copaci, un strat excesiv de paie sau mulci umed, aceștia sunt principalii factori care stimulează apariția ciupercilor”, a spus expertul în îngrijirea gazonului Jose Lopez, conform RealSimple.

Este o problemă foarte comună

Există mai multe tipuri de ciuperci care pot apărea în curțile noastre și se împart, în general, în două categorii. În timp ce anumite varietăți cresc direct din sol, altele se atașează de diverse obiecte, cum ar fi bucățile de lemn.

Înainte de a îndepărta ciupercile, este important să identificăm tipul acestora. Multe dintre ele pot oferi indicii despre posibile probleme din curte. De exemplu, unele sunt parazite, ceea ce reprezintă un semn că arborii din apropiere ar putea fi în pericol. Altele sunt otrăvitoare, ceea ce le transformă într-o amenințare pentru animalele de companie sau pentru copii. Iar unele sunt chiar benefice pentru curte și arbori.

Ce trebuie să faci dacă găsești ciuperci în curte

În general, multe ciuperci dispar de la sine și pot fi lăsate în pace. Excepțiile includ ciupercile toxice, care trebuie să fie îndepărtate din motive de siguranță, sau chiar și ciupercile care pot afecta aspectul estetic al gazonului.

„Cea mai bună abordare pentru a ține sub control ciupercile este să îndepărtați fiecare ciupercă imediat ce este descoperită. După ce este îndepărtată de pe suprafața gazonului, puneți fiecare ciupercă într-o pungă de plastic închisă ermetic, astfel încât nicio ciupercă să nu scape în timpul aruncării”, recomandă Lopez.