 Boala care afectează 1 din 3 oameni poate distruge și articulațiile. Ce au descoperit medicii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Boala care afectează 1 din 3 oameni poate distruge și articulațiile. Ce au descoperit medicii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Este o problemă de sănătate foarte comună, dar care poate avea urmări fatale atunci când nu este tratată cu seriozitate. Însă, o consecință la care nu mulți oameni se așteaptă este faptul că această afecțiune poate afecta chiar și sănătatea articulațiilor.

Hipertensiunea este o problemă foarte comună
Hipertensiunea este o problemă foarte comună Foto: Pexels

Aproximativ 1 din 3 persoane din întreaga lume se confruntă cu hipertensiune. Este o afecțiune foarte comună, care poate avea consecințe grave atunci când nu este ținută sub control prin dietă, un stil de viață activ și, evident, prin tratamente prescrise de medici. Însă, un detaliu la care nu mulți oameni se gândesc este faptul că această afecțiune a inimii poate afecta chiar și articulațiile.

Un studiu recent publicat în revista „Science” arată că hipertensiunea poate contribui la agravarea osteoartritei în articulațiile deja vulnerabile. Potrivit experților, aceste descoperiri ar putea explica de ce hipertensiunea și osteoartrita apar, adesea, împreună.

Descoperirea neașteptată făcută de medici

Studiul a fost efectuat în Coreea de Sud de către experți de la Universitatea Națională Chonnam, care au analizat date provenite de la 36.820 de persoane cu vârste de peste 45 de ani.

La finalul studiului, experții au observat o legătură între hipertensiune arterială și osteoartrită, iar această legătură era și mai puternică în cazul persoanelor care suferiseră leziuni la genunchi. Pentru a înțelege mai bine legătura dintre aceste două afecțiuni, experții au realizat experimente pe șoareci cu hipertensiune.

Legătura dintre cele două afecțiuni

Rezultatele studiului au indicat faptul că tensiunea arterială ridicată a grăbit pierderea cartilajului în articulațiile afectate de leziuni sau chiar și de simplul proces de îmbătrânire. Însă, hipertensiunea nu a provocat aceeași degradare în articulațiile sănătoase.

Practic, articulația trebuie să fie deja afectată pentru ca hipertensiunea să o degradeze. Responsabil pentru această legătură este vasopresina, un hormon cunoscut abreviat ca AVP, cât și un receptor numit AVPR1A.

AVPR1A este rar în cartilajul sănătos, dar odată cu îmbătrânirea sau după o leziune, acest receptor devine tot mai comun. În același timp, hipertensiunea este asociată cu un nivel mai ridicat de vasopresină în sânge, iar atunci când ajunge în articulații, hormonul se leagă de receptor și grăbește degradarea acestuia. Acest proces favorizează producția de enzime care distrug cartilajele, potrivit experților.

Ghid de cumpărături

image png
Doliu în lumea medicală din România. Doctorul Sorin Manu a murit subit. Mesajul emoționant transmis de clinica unde a lucrat Național
mirela retegan cornel sorian jpg
A fost soțul Mirelei Retegan și solist al trupei Stigma. Cine este Cornel Sorian și ce relație are astăzi cu fosta soție Vedete românești
image
O femeie avea în mașină bijuterii de 125.000 de euro, ascunse în două perne. Polițiștii au oprit-o pe DN5 adevarul.ro
image
Ce i-a urat Șoșoacă lui Putin de ziua lui. Mesajele, însoțite de imagini AI, în care apare alături de dictatorul rus adevarul.ro

Parteneri

image
Calvarul românului care și-a terminat cariera la națională în fața lui Maradona: „Am vrut să-l ridiculizez, apoi am simțit numai cuțite-n genunchi” www.fanatik.ro
image
"Nu e bună chimioterapia". Doi medici le iau bolnavilor ultimii bani, dar şi timpul în care se mai pot vindeca observatornews.ro
image
Și animalele se amuză. Urșii jucăuși, castorii care râd și călugărița fotomodel, între imaginile finaliste la Comedy Wildlife Awards www.antena3.ro
image
Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Actrița Eva Marie Saint, câștigătoare a premiului Oscar și vedetă în filmul lui Hitchcock, s-a stins din viață la 102 ani www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Tânărul milionar român care s-a plâns că a trăit în „sărăcie, cu 3.000 de euro” a plecat din ţară! Unde s-a dus: „Viaţă de şef” as.ro
image
Ce facultate mai merită făcută în România. Domeniile spre care se uită tinerii pentru a avea un job bine plătit playtech.ro
image
Bombă! Cerut de fani înapoi la naționala României, Edi Iordănescu e favorit să preia o altă reprezentativă din Europa www.fanatik.ro
image
ULTIMA postare făcută de Cristina Mărie, înainte să moară la 37 de ani. A sperat la un miracol până în ultima clipă 😢 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Culoarea sezonului le-a cucerit pe femeile regale! Kate, Rania, Mary și Charlotte au decretat: acesta este noul negru okmagazine.ro
image
Una dintre cele mai celebre amante ale lui Bonaparte îi ispitea pe soldați, care râvneau la „Cleopatra lui Napoleon” okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul care vorbea despre avorturi în epoca Ceaușescu, cu mult înainte de „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” historia.ro
termopan istock jpg
Geamurile de termopan albe devin tot mai rare. Motivul pentru care oamenii renunță la ele Fapt divers
toaleta curatenie adobestock jpg
Misterul neobișnuit care nu a fost rezolvat niciodată. Ce s-a întâmplat după ce un bărbat a găsit 100.000 de dolari în toaletă Internațional
diana sosoaca facebook jpeg
Diana Șoșoacă, mesaj pentru Vladimir Putin de ziua lui. Eurodeputata a publicat imagini generate cu AI Național
tuica alcool 9876543 40537800 jpeg
Câți litri de țuică pot face românii acasă fără accize. Decizia care a încins Parlamentul. „Fără să ciocnești un păhărel nu ești ospitalier” Actualitate
mare pexels jpg
Aproape 1.000 de bombe din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe fundul mării. Lucrările dintr-un port important sunt blocate Internațional
traian basescu captura tvr info jpg
Ce pensie are Traian Băsescu după recalculare. „Mi se pare anormal” Național
Pod Ucraina jpg 2 jpg
Cel mai mare pod peste Tisa se inaugurează joi. Nu va putea fi folosit deocamdată de pietoni și camioane Național
Profi magazin supermarket jpg
Magazin Profi, amendat pentru că un salam avea alt preț la raft decât la casă. Ce au decis judecătorii Național
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net