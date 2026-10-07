Boala care afectează 1 din 3 oameni poate distruge și articulațiile. Ce au descoperit medicii

Este o problemă de sănătate foarte comună, dar care poate avea urmări fatale atunci când nu este tratată cu seriozitate. Însă, o consecință la care nu mulți oameni se așteaptă este faptul că această afecțiune poate afecta chiar și sănătatea articulațiilor.

Hipertensiunea este o problemă foarte comună Foto: Pexels

Aproximativ 1 din 3 persoane din întreaga lume se confruntă cu hipertensiune. Este o afecțiune foarte comună, care poate avea consecințe grave atunci când nu este ținută sub control prin dietă, un stil de viață activ și, evident, prin tratamente prescrise de medici. Însă, un detaliu la care nu mulți oameni se gândesc este faptul că această afecțiune a inimii poate afecta chiar și articulațiile.

Un studiu recent publicat în revista „Science” arată că hipertensiunea poate contribui la agravarea osteoartritei în articulațiile deja vulnerabile. Potrivit experților, aceste descoperiri ar putea explica de ce hipertensiunea și osteoartrita apar, adesea, împreună.

Descoperirea neașteptată făcută de medici

Studiul a fost efectuat în Coreea de Sud de către experți de la Universitatea Națională Chonnam, care au analizat date provenite de la 36.820 de persoane cu vârste de peste 45 de ani.

La finalul studiului, experții au observat o legătură între hipertensiune arterială și osteoartrită, iar această legătură era și mai puternică în cazul persoanelor care suferiseră leziuni la genunchi. Pentru a înțelege mai bine legătura dintre aceste două afecțiuni, experții au realizat experimente pe șoareci cu hipertensiune.

Legătura dintre cele două afecțiuni

Rezultatele studiului au indicat faptul că tensiunea arterială ridicată a grăbit pierderea cartilajului în articulațiile afectate de leziuni sau chiar și de simplul proces de îmbătrânire. Însă, hipertensiunea nu a provocat aceeași degradare în articulațiile sănătoase.

Practic, articulația trebuie să fie deja afectată pentru ca hipertensiunea să o degradeze. Responsabil pentru această legătură este vasopresina, un hormon cunoscut abreviat ca AVP, cât și un receptor numit AVPR1A.

AVPR1A este rar în cartilajul sănătos, dar odată cu îmbătrânirea sau după o leziune, acest receptor devine tot mai comun. În același timp, hipertensiunea este asociată cu un nivel mai ridicat de vasopresină în sânge, iar atunci când ajunge în articulații, hormonul se leagă de receptor și grăbește degradarea acestuia. Acest proces favorizează producția de enzime care distrug cartilajele, potrivit experților.