Misterul neobișnuit care nu a fost rezolvat niciodată. Ce s-a întâmplat după ce un bărbat a găsit 100.000 de dolari în toaletă

O situație de-a dreptul neobișnuită a avut loc în sediul unei televiziuni din Australia. În timp ce făcea curățenie, un angajat a descoperit nu mai puțin de 100.000 de dolari australieni ascunși într-o toaletă. De la această descoperire bizară a trecut deja un deceniu întreg, iar anchetatorii tot nu știu cum au ajuns banii acolo.

Misterul nu a fost rezolvat niciodată Foto: AdobeStock Images

Totul s-a petrecut în anul 2011 în sediul unei televiziuni din Melbourne, Australia. La acel moment, Chamindu Amarsinghe se afla în mijlocul turei și făcea curățenie la sediul Channel Nine. În timp ce lucra, bărbatul a observat teancuri întregi de bancnote australiene într-un vas de toaletă, potrivit Times of India.

Angajatul s-a temut că totul era o farsă, motiv pentru care a anunțat imediat autoritățile. O parte din bani au fost găsiți chiar în recipientul sanitar, în timp ce și mai mulți bani au fost recuperați din instalațiile de canalizare. La fața locului a fost chemat un instalator, iar autoritățile au încercat să stabilească cui aparțineau banii.

Misterul nu a fost rezolvat niciodată

Cu toate acestea, în ciuda faptului că a trecut mai bine de un deceniu de la această descoperire neobișnuită, autoritățile tot nu au putut afla cum a ajuns o sumă atât de mare în toaleta televiziunii. Practic, este vorba despre puțin peste 62.000 de euro, pe care anchetatorii nu i-au putut explica.

Banii au rămas în custodia autorităților, iar, în cele din urmă, polițiștii l-au audiat pe Emerald Nguyen, un bărbat din Sydney despre care se credea că ar fi obținut banii din diverse infracțiuni.

Banii au fost găsiți accidental

În cele din urmă, acuzațiile împotriva lui Nguyen au fost retrase, iar în 2014 cazul a ajuns în instanță. Instanța a trebuit să decidă ce se va întâmpla cu banii și dacă bărbatul care a găsit suma va primi o parte din ea.

În cele din urmă, Amarsinghe a primit 81.597 de dolari australieni din suma găsită, în timp ce aproximativ 19.500 de dolari au fost păstrați de stat.