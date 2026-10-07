 Trucul simplu care face orhideele să înflorească din nou. Ingredientul banal din bucătărie care le oferă un nutrient esențial
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Trucul simplu care face orhideele să înflorească din nou. Ingredientul banal din bucătărie care le oferă un nutrient esențial

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Orhideele sunt foarte ușor de îngrijit, dar, pentru mulți oameni, este foarte dificil să le facă să înflorească din nou. Din fericire, specialiștii explică că există un truc simplu la care se poate apela pentru a face orhideele să înflorească din nou, chiar și în această perioadă a anului.

Orhideele au nevoie de azot pentru a se dezvolta armonios
Orhideele au nevoie de azot pentru a se dezvolta armonios Foto: IStock

Orhideele se numără printre cele mai populare plante din întreaga lume și, în general, sunt destul de ușor de îngrijit. Însă, chiar dacă plantele vor rezista ușor de-a lungul anului, devine foarte dificil să ne asigurăm că vor și înflori. Potrivit express.co.uk, este important să ne asigurăm că orhideele noastre beneficiază de îngrășământ, deoarece orice plantă care se află în ghiveci va rămâne rapid fără resurse.

Iar, potrivit expertei Mary Ellen Ellis, nu este nevoie să apelăm la produse scumpe din comerț, ci la un simplu ingredient banal din bucătărie. Este vorba despre ceaiul negru, care poate fi un îngrășământ foarte util pentru orhidee.

Un produs simplu poate fi benefic pentru orhidee

Potrivit expertei, ceaiul negru poate fi folosit ca îngrășământ natural pentru orhidee aproximativ o dată pe lună, pentru a le oferi azot.

Mary a explicat că azotul este important pentru o creștere sănătoasă a plantelor, însă orhideele nu pot absorbi azotul în același mod în care o fac multe dintre plantele cultivate în sol. Prin urmare, ceaiul negru oferă o modalitate simplă de a le furniza o sursă suplimentară din acest nutrient, fără a fi nevoie să cumpărăm un îngrășământ special pentru orhidee.

Azotul este foarte important pentru plante

Pentru a pune în practică acest truc ingenios, tot ce trebuie să facem este să pregătim o cană de ceai negru și să o lăsăm să se răcească complet. Apoi, poate fi folosit pentru a uda orhideele o dată pe lună.

Azotul este unul dintre nutrienții esențiali de care plantele au nevoie pentru o creștere sănătoasă. Specialista a explicat că multe îngrășăminte comerciale folosesc ureea ca sursă de azot, însă orhideele nu pot absorbi azotul din uree în același mod ca plantele care cresc în sol.

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