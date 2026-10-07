 Geamurile de termopan albe devin tot mai rare. Motivul pentru care oamenii renunță la ele
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Geamurile de termopan albe devin tot mai rare. Motivul pentru care oamenii renunță la ele

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De peste două decenii, de când geamurile termopan au început să devină tot mai populare, ele au fost, în mod tradițional, albe. Chiar dacă au existat mereu și alte opțiuni pentru public, albul a rămas, de-a lungul anilor, alegerea cea mai populară. Acum, acest lucru nu mai este adevărat.

Preferințele în materie de termopan se schimbă
Preferințele în materie de termopan se schimbă Foto: IStock

Tendințele și preferințele din întreaga lume au început să se schimbe, iar accentul se pune tot mai mult pe materialele naturale sau care le imită pe acestea. Tonurile calde și finisajele care oferă o notă de personalitate unui apartament devin tot mai comune, iar, potrivit Blic, albul clasic al geamurilor termopan nu mai este deloc la modă.

În ultimii ani, acest tip de tâmplărie PVC este perceput de către tot mai mulți oameni ca fiind unul rigid și impersonal. Din acest motiv, cererea pentru tâmplăria PVC cu geam termopan care imită textura lemnului este din ce în ce mai mare.

Preferințele publicului s-au schimbat în ultimii ani

Schimbarea preferințelor în materie de geamuri termopan corespunde cu o modificare mai profundă în materie de design interior. După mulți ani în care s-a pus un accent agresiv pe minimalism și absența culorilor, nuanțele calde și naturale încep să redevină populare.

Iar, pe lângă aspectul estetic, foliile de laminare folosite pentru a imita textura lemnului oferă o rezistență sporită în fața zgârieturilor și a radiațiilor ultraviolete.

Cât costă o astfel de investiție

Recent, pentru proiecte clasice sau care au o inspirație tradițională s-au folosit geamuri termopan cu tonuri calde, care imită tipuri de lemn precum stejarul auriu și nucul. În același timp, pentru construcții contemporane sau care sunt amenajate într-un stil minimalist, se preferă stejarul închis sau nuanțele de wenge.

Cu toate acestea, pe lângă considerentele estetice și cele practice, există și un detaliu financiar care trebuie luat în calcul. Cei interesați de astfel de tâmplărie din PVC trebuie să știe că un finisaj de lemn poate fi cu 15% sau chiar și 25% mai scump. Acest detaliu descurajează mulți oameni care ar dori să renunțe la albul tradițional.

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