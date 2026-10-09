Ce trebuie să faci dacă s-a spart termometrul cu mercur. Pașii importanți care îți pot salva viața

Nenumărați oameni au acasă măcar și un singur termometru cu mercur. Aceste obiecte sunt foarte utile, motiv pentru care rămân populare chiar și în ziua de astăzi, când termometrele digitale se găsesc în toate farmaciile. Însă, este important să știm precis ce trebuie să facem dacă un astfel de termometru se sparge în casa noastră.

Mulți oameni au acasă termometre cu mercur Foto: Arhivă

Termometrele cu mercur rămân populare chiar și în ziua de astăzi, însă, dacă nu suntem atenți, este foarte plauzibil să avem un accident nefericit în legătură cu acestea. Dacă sticla se sparge, picăturile de mercur vor ajunge pe jos și se vor împrăștia imediat.

În astfel de situații, primul pas care trebuie făcut este să îndepărtăm imediat copiii și animalele de companie din cameră. Apoi, se vor închide ușile, pentru a nu permite vaporilor de mercur să se împrăștie și se vor deschide ferestrele.

Termometrele cu mercur rămân populare

Este crucial să nu atingem mercurul cu mâinile goale și să nu încercăm să-l ștergem. Atunci când este vorba despre cantități mici, cum este cea dintr-un termometru, se recomandă utilizarea mănușilor, a unei raclete sau a unei bucăți de carton pentru a aduna picăturile.

Pentru a le colecta, putem folosi o pipetă. O lanternă poate fi utilă pentru a găsi picăturile mici, care au ajuns în fisurile podelei. Este important să nu folosim aspiratorul sau mătura pentru a curăța mercurul.

Nu trebuie folosit aspiratorul

Aspiratorul poate transforma mercurul în picături și mai mici, iar mătura, de asemenea, poate să împrăștie mercurul pe o suprafață mai mare. În plus, el nu trebuie aruncat în chiuvetă și nici spălat cu apă, deoarece poate continua să se vaporizeze.

Dacă mercurul a ajuns pe haine, este important să cerem ajutorul autorităților locale competente pentru a curăța sau elimina obiectele contaminate. După ce am curățat mercurul, este important să ne spălăm bine pe mâini cu apă și săpun și să evităm să ne atingem fața.