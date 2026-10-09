Meseriile perfecte pentru cei care au trecut de 50 de ani. Sunt oferite salarii chiar și de 113.000 de euro pe an

Prioritățile societății moderne sunt în schimbare, iar, prin extensie, piața muncii se schimbă, de asemenea. Iar pentru nenumărați oameni, acest lucru înseamnă că o schimbare de carieră este importantă, poate chiar necesară. Din fericire, există mai multe meserii la care cei care au trecut deja de pragul de 50 de ani pot apela și care plătesc foarte bine.

Multe profesii oferă salarii semnificative Foto: Shutterstock

O nouă carieră poate veni la pachet cu venituri considerabile, chiar și pentru cei care au trecut de pragul de 50 de ani. În Marea Britanie, de exemplu, unele profesii oferă salarii care ajung chiar și la 113.000 de euro pe an. Iar experiența pe care persoanele care au trecut de o anumită vârstă o au poate fi un mare avantaj.

Nenumărați oameni care au trecut de vârsta de 50 de ani au dificultăți în a găsi un loc de muncă, iar în Marea Britanie undeva în jur de 2,15 milioane de oameni din această categorie de vârstă primesc ajutoare sociale.

Salariile pot fi foarte mari

Cu toate acestea, un studiu efectuat de easyJet a arătat că jumătate dintre persoanele trecute de 50 de ani s-au gândit să-și schimbe cariera. Iar, conform thisismoney.co.uk, un domeniu foarte profitabil către care aceste persoane se pot îndrepta este cel financiar.

Este vorba despre consultanța financiară, unde salariile pot ajunge la 113.000 de euro. Chiar și pentru începători, salariile pot fi cuprinse între 23.000 și 54.000 de euro.

Mulți oameni se îndreaptă către aceste domenii

Poziția de instructor auto este o altă variantă perfectă pentru persoanele care au trecut de vârsta de 50 de ani.

"Mulți oameni ajung să devină instructori auto după o carieră într-un alt domeniu. Această profesie oferă multă flexibilitate și poate aduce numeroase satisfacții", a spus Camilla Benitz, director general al AA Driving School.

O altă variantă profitabilă este cea de organizator de evenimente. Tarifele pentru anumite evenimente pot ajunge chiar și la 3.000 de euro în Marea Britanie. Nu în ultimul rând, oamenii trecuți de 50 de ani pot deveni îngrijitori de animale, iar salariul mediu anual pentru această profesie este de 36.600 de euro.