Trucurile ingenioase la care pelează florarii pentru a menține buchetele proaspete mai mult timp. Ce trebuie pus în apă

Cu toții apreciem un buchet frumos de flori însă, cea mai comună problemă a acestora este faptul că, odată ce sunt aduse în casă, plantele se ofilesc mereu mult prea rapid. Din fericire, există câteva trucuri la care apelează florarii din întreaga lume pentru a se asigura că buchetele lor rămân proaspete pentru mai mult timp.

Florile vor rămâne proaspete mai mult timp Foto: Vecteezy

Faptul că buchetele de flori se ofilesc foarte rapid este o problemă comună, motiv pentru care, în mediul online, există nenumărate sfaturi menite să ofere o mână de ajutor florilor. Însă, nu toate sunt chiar atât de eficiente precum par, motiv pentru care devine important să știm la ce fel de metode apelează specialiștii.

Iar un truc foarte simplu este să punem în apa florilor o simplă monedă de cupru. O astfel de monedă pusă în apa florilor le ajută să reziste mai mult, deoarece cuprul este un fungicid. Acest lucru înseamnă că metalul omoară în mod natural bacteriile și ciupercile care încearcă să se dezvolte în vaza florilor și să scurteze durata de viață a tulpinilor acestora.

Trucul simplu care poate fi de ajutor pentru flori

Este important să avem în vedere că nu toate monedele vor fi utile în astfel de situații. Este important ca acestea să fie aproape în totalitate din cupru și să nu conțină zinc, un metal folosit foarte des pentru a bate monede moderne.

Din fericire, aceasta nu este singura metodă la care putem apela pentru a ne asigura că buchetul nostru de flori se va menține proaspăt mai mult timp!

La ce alte trucuri mai poți apela

La fel de util poate fi să amestecăm două linguri de oțet de mere cu două linguri de zahăr, iar apoi să adăugăm amestecul în apa din vază. În mod alternativ, putem pisa bine o aspirină, iar apoi să o adăugăm în apa din vază.

În plus, vodca, tequila și orice altă băutură spirtoasă limpede funcționează ca antibacterian în apa florilor. Putem să amestecăm câteva picături cu o linguriță de zahăr înainte de a adăuga amestecul în vază, potrivit southernliving.com.