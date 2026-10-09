Alimente ce nu trebuie lăsate la temperatura camerei. Pot deveni foarte periculoase pentru sănătate

Tuturor ni s-a întâmplat să pregătim un preparat pe care să-l lăsăm apoi câteva ore bune în bucătărie, înainte de a-l pune în frigider sau de a servi ce a mai rămas după masa de prânz. De multe ori, acest obicei este unul complet inofensiv. Însă, există unele alimente aparent banale care pot deveni foarte periculoase dacă sunt lăsate ore întregi la temperatura camerei.

Pizza se poate strica rapid la temepratura camerei Foto: Shutterstock

Mulți dintre noi obișnuim să lăsăm un preparat în bucătărie vreme de câteva ore bune, înainte de a-l pune în frigider sau de a-l servi. Însă, există unele situații în care aceste alimente pot deveni foarte periculoase.

Alimentele perisabile lăsate timp de două ore sau mai mult în „zona de pericol”, adică între 4,4 °C și 60 °C, pot deveni un risc pentru siguranța alimentară. Acest lucru se întâmplă deoarece bacteriile care provoacă toxiinfecții alimentare se dezvoltă și se înmulțesc rapid în acest interval de temperatură cald.

Potrivit EatingWell, trebuie să fim foarte atenți atunci când servim aceste alimente.

Pizza

Pizza este preparată cu brânză și conține adesea ingrediente precum carne și legume gătite, toate acestea prezentând un risc pentru siguranța alimentară. Bacteriile se pot înmulți rapid atunci când aceste alimente sunt lăsate în zona de temperatură periculoasă mai mult de două ore, unele bacterii putând chiar să își dubleze numărul în doar 20 de minute, în anumite condiții.

Cartofii copți

Nici cartofii copți înveliți în folie de aluminiu nu trebuie lăsați prea mult timp la temperatura camerei.

„Cartofii sunt umezi și au o aciditate scăzută, iar atunci când sunt lăsați la temperatura camerei, înveliți strâns în folie de aluminiu, aceasta creează un mediu cu un nivel redus de oxigen, în care sporii bacteriei Clostridium botulinum se pot dezvolta și pot produce toxină”, spune experta Ashley Miller.

Fructe sau legume feliate

Indiferent de cât de surprinzător poate părea, chiar și fructele și legumele feliate pot deveni periculoase.

„Fructele și legumele tăiate trebuie puse la frigider în decurs de două ore. Această regulă se aplică atât produselor servite pe un platou de legume, cât și fructelor și legumelor care au fost tăiate sau pregătite ca parte a unei mese. Odată ce sunt tăiate, suprafețele lor exterioare protectoare sunt deteriorate, ceea ce face ca suprafețele expuse să fie mai susceptibile la contaminarea și dezvoltarea bacteriilor”, explică experta Vanessa Coffman.

Mezeluri

Mezelurile se numără, de asemenea, printre alimentele care vor deveni periculoase atunci când sunt lăsate prea mult timp la temperatura camerei. Ele trebuie ținute în frigider, pentru a evita apariția bacteriilor.

Orez gătit

Mulți dintre noi lăsăm orezul în bucătărie ore întregi, după ce a fost gătit. Însă acest lucru poate favoriza apariția bacteriilor, avertizează experții.

„Orezul poate conține spori de Bacillus cereus, o bacterie care poate supraviețui procesului de gătire”, explică Coffman.