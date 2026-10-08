5 suplimentele perfecte împotriva „ceții creierului”. Un medic renumit le recomandă

Cu toții știm cât de important este să ne asigurăm că creierul nostru funcționează cât mai bine cu putință. Iar un neurolog renumit explică faptul că există cinci suplimente pe care le putem lua pentru a combate „ceața creierului”.

Nenumărați români se confruntă cu această problemă Foto: Arhivă

Acest fenomen medical este asociat cu probleme precum probleme de concentrare, o senzație constantă de oboseală mentală și chiar și cu problemele de memorie. De obicei, factorii care pot duce la apariția acestei probleme se numără stresul cronic, schimbările hormonale, procesul natural de îmbătrânire și, nu în ultimul rând, somnul insuficient.

Din fericire, potrivit hindustantimes, neurologul Emily McDonald explică că există unele suplimente la care putem apela pentru a ține sub control această problemă.

Rhodiola rosea

Această plantă este folosită de secole întregi în combaterea problemelor precum starea de oboseală. Experta spune că planta este utilizată și pentru a susține funcțiile cognitive, motiv pentru care o recomandă tuturor celor care își doresc să ofere o mână de ajutor creierului lor.

Alpha GPC și Huperzine A

Potrivit specialistei, aceste două suplimente sunt asociate cu activitatea acetilcolinei, un neurotransmițător crucial în procesele de învățare și memorie.

„Ambele funcționează pentru a crește activitatea acetilcolinei, utilă pentru memoria de lucru”, a spus cercetătoarea, conform sursei citate.

Ginkgo biloba

Un alt supliment recomandat de specialistă este Ginkgo biloba, cât și Bacopa monnieri. Ambele plante sunt considerate a fi foarte utile atunci când este nevoie să oferim o mână de ajutor memoriei noastre și să ținem sub control senzația de „ceață mintală”.

Creatina

De obicei, atunci când vine vorba despre creatină, cei mai mulți dintre noi ne gândim imediat la atleți sau la persoane care petrec multe ore în sala de sport.

Însă unele studii au arătat că creatina poate avea un impact pozitiv și asupra funcțiilor cognitive și ar putea ține sub control oboseala mintală.

Omega-3

Acizii grași omega-3 deja sunt bine cunoscuți pentru efectele pozitive pe care le au asupra sănătății noastre. Însă, nu mulți oameni știu și faptul că acești acizi pot fi utili și pentru creier.

Există studii care spun că acizii grași omega-3 ar putea îmbunătăți memoria și funcțiile executive și ar putea reduce inflamația.