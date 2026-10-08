Motivul pentru care părul cade mai mult toamna. Când trebuie să începi să te îngrijorezi

Toamna este un anotimp în care vremea va începe să se schimbe radical, iar temperaturile vor fi din ce în ce mai reci. Însă, un detaliu la care foarte puțini oameni se așteaptă de-a lungul acestui anotimp este faptul că, toamna, putem să pierdem mult mai mult păr decât de obicei.

Firele de păr trec prin mai multe etape Foto: Arhivă

Nu este deloc ceva ieșit din comun să observăm că toamna, atunci când facem duș sau ne pieptănăm, pierdem mult mai mult păr decât în mod obișnuit. Mulți oameni se îngrijorează atunci când observă acest detaliu, dar, de cele mai multe ori, această problemă se datorează ciclului natural de creștere a firelor de păr.

Practic, această schimbare este una temporară și nu ar trebui să ne facem griji din cauza ei. Cu toate acestea, există și situații în care căderea bruscă și rapidă a părului poate semnala anumite probleme de sănătate.

Mulți oameni se confruntă cu această problemă

Este important să știm că părul trece constant printr-un proces de regenerare, iar fiecare fir de păr trece printr-o perioadă de creștere, urmată de una de tranziție, după care firul intră în repaus și se face loc unui nou fir de păr.

Cum firele de păr nu parcurg aceste etape simultan, nu este deloc exclus să observăm, ocazional, că ne-a căzut păr atunci când am făcut duș sau doar ne-am pieptănat.

Câte fire de păr pică în fiecare zi

În mod normal, în fiecare zi vom pierde între 50 și 100 de fire de păr. Desigur, această cantitate poate varia în funcție de vârstă și de obiceiurile de îngrijire. Această cădere sezonieră a părului afectează scalpul uniform și nu ar trebui să observăm o lipsă a părului numai dintr-un singur loc.

Dacă observăm că părul nostru cade într-un ritm alarmant vreme de mai multe zile la rând, poate fi nevoie să cerem opinia unui specialist. Apariția unor zone fără păr, cât și apariția mâncărimilor persistente, ar trebui, din nou, să ne facă să ne îngrijorăm.