 A descoperit că locuința sa fusese demolată cât timp se afla la cumpărături. Cazul șocant a ajuns în instanță
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A descoperit că locuința sa fusese demolată cât timp se afla la cumpărături. Cazul șocant a ajuns în instanță

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Un bărbat din Marea Britanie a mers la cumpărături și se aștepta să aibă parte de o zi cu totul obișnuită. Însă, atunci când a revenit de la magazin, britanicul a avut parte de un șoc de proporții. Locuința sa fusese demolată de un buldozer, iar inclusiv urna cu cenușa fiului său fusese distrusă.

Britanicul locuise pe același teren de zeci de ani
Britanicul locuise pe același teren de zeci de ani Foto: Metro

Ar fi trebuit să fie o zi cu totul obișnuită pentru Bob Thwaites, un bărbat în vârstă de 79 de ani din Marea Britanie. Însă, atunci când a revenit de la cumpărături, bărbatul a avut parte de un șoc de-a dreptul incredibil. Locuința în care stătuse în ultimii 35 de ani fusese distrusă de un buldozer.

De-a lungul ultimilor 35 de ani, Thwaites a locuit într-o rulotă situată lângă un pârâu din comitatul britanic Kent. După ce a divorțat în anul 1991, britanicul a decis să se mute într-o locuință complet deconectată de la rețelele publice.

Locuința sa fusese demolată

În ciuda faptului că a locuit în rulotă vreme de 35 de ani, pe data de 6 mai, atunci când s-a întors de la cumpărături, bărbatul a avut parte de un adevărat șoc. Proprietatea lui a fost demolată de către compania Land Logical, care preluase Swanscombe Development LLP. Această societate deținea terenul pe care se afla rulota, potrivit Metro.

Mai mult decât atât, toate bunurile sale fuseseră distruse, inclusiv urna în care se afla cenușa fiului său. Pe data de 30 septembrie, bătrânul a cerut Tribunalului Districtual din Dartford un ordin judecătoresc provizoriu care să-i permită să revină temporar pe teren cu o altă rulotă, în timp ce litigiul este judecat.

Cazul a ajuns în instanță

Avocații bătrânului au precizat că, dacă dezvoltatorii considerau că acesta nu avea dreptul de a locui pe teren, trebuiau să ceară un ordin de evacuare, nu să distrugă proprietatea bărbatului.

„Am rămas fără cuvinte când am primit telefonul pe 6 mai. Nu-mi venea să cred că cineva ar putea face așa ceva”, a precizat Ed John, partener în cadrul departamentului de litigii imobiliare al firmei de avocatură Keystone Law.

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