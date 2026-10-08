 Țara europeană din care sute de miliardari au plecat din cauza taxelor. Cu cât a fost majorat impozitul
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Țara europeană din care sute de miliardari au plecat din cauza taxelor. Cu cât a fost majorat impozitul

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După ce autoritățile norvegiene au anunțat majorarea impozitului pe avere, peste 300 de multimiliardari din această țară au decis să emigreze. Este vorba despre cel mai mare exod al bogătașilor din istoria țării din nordul Europei.

Mulți miliardari au părăsit Norvegia
Mulți miliardari au părăsit Norvegia Foto: Shutterstock

Peste 300 de multimiliardari norvegieni și-au mutat reședința fiscală în Elveția, pentru a evita plata impozitului pe avere majorat. Această măsură luată de guvernul de la Oslo a declanșat o reacție neașteptată, iar în loc să aducă statului încasări suplimentare, a cauzat un adevărat exod al marilor bogătași norvegieni.

Cei mai mulți dintre cei care și-au mutat reședința fiscală au ales Elveția, unde nivelul de impozitare pe avere și capital este mult mai favorabil și predictibil. Printre cei care au părăsit Norvegia se numără magnați din industria pescuitului, din transportul maritim, din domeniul tehnologic și din imobiliare.

Sute de bogătași au părăsit Norvegia

Pentru a plăti impozitul pe avere, mulți multimiliardari scoteau dividende semnificative din propriile firme. La rândul lor, aceste dividende erau și ele impozitate de către autoritățile de la Oslo.

În cele din urmă, pentru a-și plăti dările la stat, multimiliardarii norvegieni fie se împrumutau, fie decapitalizau companiile, lucru care afecta capacitatea de investiții și ritmul de dezvoltare al acestora.

Autoritățile au majorat impozitul pe avere

Potrivit citizenx.com, autoritățile norvegiene estimau că majorarea impozitului va aduce statului un profit de 146 de milioane de dolari în fiecare an. În realitate, această măsură a dus la o scădere a venitului încasat anual de statul norvegian de aproximativ 594 de milioane de dolari.

În 2022, guvernul norvegian a majorat taxa pe avere la 1,1%, pentru persoanele cu o avere netă peste un anumit prag, potrivit adamsmith.org. În anii următori, măsura care era menită să aducă statului un venit semnificativ, a ajuns să creeze un adevărat exod al bogătașilor. Cei mai mulți dintre aceștia au ales să se îndrepte către Elveția, o țară unde regimul fiscal este mult mai favorabil.

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