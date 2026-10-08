 5 fructe care au mai multe fibre decât merele. Nu trebuie să lipsească din dieta zilnică
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5 fructe care au mai multe fibre decât merele. Nu trebuie să lipsească din dieta zilnică

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Merele sunt deja sinonime cu sănătatea, însă nu trebuie să uităm că ele nu sunt singurele fructe care vor avea un efect benefic asupra organismului nostru. Mai ales atunci când vine vorba despre nivelul de fibre, avem la dispoziție și alte variante, chiar mai sănătoase.

Merele sunt cunoscute ca fiind fructe sănătoase
Merele sunt cunoscute ca fiind fructe sănătoase Foto: IStock

Atunci când vine vorba despre fructe sănătoase, merele sunt deja faimoase pentru numeroasele beneficii pe care le au pentru organism. Însă, dacă dorim să ne diversificăm dieta, avem la dispoziție și alte variante, chiar mai bune. Mai ales atunci când dorim să ne mărim aportul zilnic de fibre, putem apela la aceste variante, potrivit EatingWell.

Fructul pasiunii

Fructul pasiunii este un fruct tropical care seamănă cu o prună plină cu semințe negre comestibile. Fiecare sămânță este învelită individual într-o pulpă de culoare galben-portocalie. Acest fruct dulce-acrișor ocupă primul loc în topul fructelor cu cel mai ridicat conținut de fibre, oferind 25 de grame de fibre pentru fiecare 236 de grame de fruct.

Zmeură

Zmeura este cunoscută pentru aroma sa intensă și este, de asemenea, una dintre cele mai bogate în fibre dintre fructele de pădure. Fiecare 150 de grame conține aproape 10 grame de fibre, adică aproximativ o treime din necesarul zilnic de fibre.

Guava

Ceea ce face guava unică este faptul că atât coaja, cât și semințele ei sunt comestibile, contribuind astfel la conținutul de fibre al fructului. Mai precis, vom avea parte de aproximativ 9 grame la fiecare 165 de grame de fruct.

Mure

La fel ca zmeura, murele sunt fructe foarte sănătoase și au o culoare violet închis. Gustul lor este mai dulce, murele fiind foarte apreciate de-a lungul lumii. Fiecare cană de 150 de grame de fruct conține 8 g de fibre.

Avocado

Deși avocado nu este consumat în mod tradițional ca un fruct dulce, el este, totuși, un fruct bogat în vitamina E, grăsimi sănătoase și alți nutrienți. Mai important, jumătate de avocado conține aproximativ 7 grame de fibre.

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