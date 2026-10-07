Supă sau salată? Medicii nutriționiști spun ce variantă este mai bună pentru masa de prânz

Atunci când dorim să adoptăm un stil de viață mai sănătos, un sfat pe care îl vom primi des este să consumăm supe și salate mai des. Din acest motiv, poate că mulți dintre noi ne-am întrebat care variantă este, de fapt, mai bună pentru organism, mai ales pentru nivelul de zahăr din sânge.

Ambele variante sunt sănătoase Foto: EatingWell

Masa de prânz ne oferă o oportunitate de a ne relaxa și de a savura preparate sănătoase și delicioase. Desigur, produsele pe care le vom consuma vor avea un impact direct asupra glicemiei, iar atunci când în farfuria noastră se găsesc produse nesănătoase, ne vom simți obosiți și chiar înfometați, imediat după prânz.

„Nu există un singur prânz „ideal” pentru toată lumea. Atât supa, cât și salata pot contribui la menținerea unui nivel sănătos al glicemiei, dacă sunt echilibrate și pregătite cu atenție. Fie că prânzul tău constă într-un bol de supă sau într-o farfurie cu verdețuri, ceea ce contează sunt ingredientele pe care le incluzi”, spune doctorița Maria Fraga, conform EatingWell.

Sunt două alimente foarte sănătoase

Atunci când vine vorba despre supe, experta recomandă variante care conțin proteine, cum ar fi supele cu fasole, broccoli, morcovi și chiar și ceapă.

Fasolea și leguminoasele sunt asociate cu un risc redus de diabet și cu un control mai bun al glicemiei, precum și cu îmbunătățirea nivelului colesterolului și a tensiunii arteriale, o gestionare mai bună a greutății, reducerea inflamației și efecte benefice asupra sănătății intestinale.

Supele care conțin proteine de origine animală, precum cele cu carne de pui sau de vită, pot fi la fel de eficiente în menținerea glicemiei sub control, mai ales atunci când sunt asociate cu legume fără amidon.

Care variantă este mai bună

Desigur, salatele pot fi la fel de utile pentru cei care suferă de diabet. Consumul unei cantități suficiente de legume este important pentru gestionarea nivelului de zahăr din sânge, iar dietele care promovează consumul de legume sunt asociate cu un risc mai scăzut de diabet.

Atunci când vine vorba despre care dintre aceste două alimente este mai bun, experții spun că totul ține de ingredientele pe care le conțin.

„Supa poate fi o alegere bună dacă sunteți în căutarea a ceva mai reconfortant, iar salata ar putea fi alegerea câștigătoare dacă vreți un prânz mai ușor”, spune nutriționista Sharniquia White.