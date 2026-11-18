Baruri sau restaurante pe roți sub formă de vagoane atașate la trenurile CFR Călători? Nu este vorba de o legendă, ele chiar există iar în această lună a fost realizată o nouă distribuție a acestora pe trenuri. Este vorba de șapte astfel de vagoane, două tip „bar-restaurant” iar celelalte tip „bar”. Unde le găsești și care sunt prețurile?

Așa arată un vagon bar al CFR Călători. Foto: clubferoviar.ro Foto: clubferoviar.ro

Ce sunt vagoanele bar și unde le găsești

Vagoanele „bar” în varianta românească sunt jumătate vagon de clasa a 2-a, jumătate bar după scriu jurnaliștii de la clubferoviar.ro. Concret, un astfel de vagon are o parte amenajată cu scaune și banchete ca celelalte de clasa sa, fără mese și restul ca un spațiu de bar. Deși teoretic CFR Călători ar avea 20 de astfel de facilități pentru călători, doar cinci sunt folosite, restul sunt „la modernizare”.

Cele șapte vagoane aflate acum în exploatare comercială sunt utilizate alternativ pe trenuri care circulă pe relațiile București Nord–Arad, București Nord–Cluj-Napoca, București Nord–Constanța și București Nord–Suceava, precum și în sens invers.

Ce poți servi la vagoanele bar de tip „bar”

În vagoanele „bar” poți fi servit cu un sendviș cald, snacksuri, poți bea o cafea, un suc, o bere sau o sticlă de vin. Un sandviș cu orice costă 12 lei, o înghețată la pahar 15 lei, o cafea 6 lei, un ceai 5 lei, o cutie cu alune 15 lei, o ciocolată Toblerone 20 de lei, o apă plată /minerală la 500 de ml costă 6 lei, o Coca Cola la doză de 330 ml costă 8 lei.

Băuturile alcoolice variază de la 14 lei, 50 de ml de coniac, la 22 de lei, același cantitate dar de whisky. În sfârșit, berea la sticlă de 330 ml este între 10 lei și 20 de lei iar o sticlă de vin costă de la 15 lei paharul, la 55 de lei sticla de 750 de ml.

CFR Călători operează în prezent doar două vagoane restaurant. Foto: clubferoviar.ro Foto: clubferoviar.ro

Vagoanele „bar-restaurant” au schimbat destinațiile

Cele două „perle ale coroanei ospitalității” CFR Călători, au schimbat destinațiile din această lună. Singurele vagoane „bar-restaurant” aflate în serviciul comercial la CFR Călători nu vor mai avea ca destinație/origine stația Arad, ci Cluj-Napoca. Trenurile în care pot fi găsite circulă după următorul program:

-IC 531 București Nord 12:21 Cluj-Napoca la 21:15. Cei care merg la Arad au la dispoziție vagonul bar-bistro până la Teiuș (ora 19:22).

-IC 532 Cluj-Napoca 8:00 București Nord 6:56. Cei sosiți de la Arad cu grupa de vagoane IC 522 se pot duce la vagonul bar-bistro de la stația Teiuș (plecare 10:11).

Meniul de la vagoanele bar-bistro

La vagoanele „bar-restaurant”, de la interior la meniu, totul este „altfel”. Poți mânca o friptură, cârnați sau un cașcaval pane cu garnitură de cartofi prăjiți (naturali, nu congelați) și salată de sezon sau de murături. La băuturi, sucuri, cafele și dulciuri, prețurile sunt aceleași ca la vagoanele „bar”. O omletă cu de toate costă 14 lei, un meniu cașcaval pane cu garnitură și salată costă 38 de lei iar o friptură cu garnitură și salată costă 44 de lei. În sfârșit, pentru o porție de „oltenești” cu garnitură și salată călătorul trebuie să achite 39 de lei.