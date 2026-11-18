Magda Pălimariu a făcut primele declarații după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora ar fi solicitat intervenția poliției în urma unui conflict cu soțul său, omul de afaceri Ionuț Eriksen. Cazul a ajuns atât în atenția autorităților, cât și pe masa judecătorilor, după emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Magda Pălimariu a cerut ordin de protecție Foto: instagram

De ce a fost emis ordinul de protecție

Potrivit Viva, neînțelegerile dintre cei doi ar fi degenerat, iar prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV ar fi apelat numărul de urgență 112, susținând că se simte în pericol. După evaluarea situației, polițiștii au decis emiterea unui ordin de protecție provizoriu pe numele lui Ionuț Eriksen.

Nemulțumit de măsurile dispuse, omul de afaceri a contestat decizia în instanță. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Buftea, iar magistrații urmează să analizeze cererea și să decidă dacă ordinul de protecție va rămâne în vigoare sau va fi anulat.

Contactată pentru un punct de vedere, vedeta a ales să fie rezervată și a explicat că nu dorește să comenteze în detaliu situația, având în vedere că procedurile legale sunt încă în desfășurare.

„Având în vedere că este vorba despre o procedură legală în curs, consider că este important să las autoritățile competente să își desfășoare activitatea. Din respect pentru viața privată a familiei mele și, mai ales, pentru protejarea copilului meu, nu doresc să fac comentarii suplimentare pe marginea acestui subiect”, a declarat Magda Pălimariu pentru Viva!.

Prin mesajul său, prezentatoarea a subliniat că prioritatea sa rămâne protejarea familiei și a copilului, evitând să ofere alte detalii despre conflictul care a dus la intervenția autorităților.

Cei doi s-au căsătoriți în urmă cu cinci ani

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen s-au căsătorit în 2021, într-o ceremonie discretă, departe de atenția publicului. De-a lungul timpului, cei doi au preferat să își țină relația și viața de familie departe de luminile reflectoarelor, aparițiile lor împreună fiind relativ rare.

În prezent, toate aspectele legate de ordinul de protecție și de contestația formulată de omul de afaceri urmează să fie analizate de instanță, care va decide dacă măsurile dispuse inițial de autorități vor fi menținute.

Cine este Ionuț Eriksen

Numele lui Ionuț Eriksen a ajuns recent în atenția publicului după informațiile apărute despre conflictul dintre acesta și soția sa, prezentatoarea TV Magda Pălimariu. Deși este cunoscut mai ales ca partenerul de viață al vedetei PRO TV, Eriksen are o carieră solidă în mediul de afaceri internațional, construită în special în Norvegia, țara în care s-a stabilit de mai mulți ani.

Originar din Iași, omul de afaceri a plecat din România încă din adolescență și și-a construit parcursul profesional în străinătate. De-a lungul timpului, a acumulat experiență în domenii diverse, de la logistică și telecomunicații până la consultanță financiară, industria editorială și servicii medicale, potrivit Libertatea.

Într-un interviu acordat anterior publicației Business Magazin, Ionuț Eriksen a povestit că o vacanță în Grecia i-a schimbat complet destinul.

„Am plecat la 16 ani din țară în Grecia, într-o vacanță care a schimbat tot. Acolo am realizat că a venit momentul să încep o viață nouă fără să mă mai uit în urmă”, mărturisea acesta.

Primul său loc de muncă a fost într-o cafenea din Grecia, unde a lucrat ca ospătar pentru a se întreține. Ulterior, s-a mutat în Norvegia, țară în care a decis să își continue studiile și să își construiască viitorul.

A absolvit Facultatea de Finanțe din Oslo, iar mai târziu și-a completat pregătirea academică printr-un program de masterat urmat la Londra.

În 2012, Ionuț Eriksen a preluat conducerea Eurodent, o rețea de clinici stomatologice cu origine norvegiană. Din poziția de CEO și Managing Director, a fost implicat în extinderea afacerii pe mai multe piețe europene, inclusiv în Danemarca și Ungaria.

Pe lângă activitatea din mediul privat, omul de afaceri este cunoscut și pentru implicarea în relațiile economice dintre România și Norvegia.

Ionuț Eriksen ocupă funcția de președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române din Oslo. Înainte de a ajunge la conducerea organizației, a fost membru al consiliului de administrație și vicepreședinte.